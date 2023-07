Aachener Schulen : Neuer Brandschutz für das alte Treppenhaus

Am Kaiser-Karls-Gymnasium wird mit Hochdruck gearbeitet. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Jedes Jahr steckt die Stadt Aachen etliche Millionen Euro in die Reparatur ihrer Schulen. Ein großer Batzen wird aktuell an einem Gymnasium verbaut.

Läuft alles nach Plan, dann wird am ersten Schultag nach den Sommerferien am Kaiser-Karls-Gymnasium (KKG) in Aachen kaum noch etwas daran erinnern, dass im Haupttreppenhaus sechseinhalb Wochen lang mit Hochdruck gearbeitet worden ist.

Ferienzeit ist Bauzeit an vielen Schulen. Besonders Arbeiten, die reichlich Lärm und Dreck verursachen, werden möglichst außerhalb der Schulzeit erledigt. Am KKG am Augustinerbach werden gerade die Brandschutzelemente im historischen Treppenhaus erneuert. Der Umbau in dem denkmalgeschützten Altbau von 1906 ist allerdings eine logistische Herausforderung, denn im Zuge der Arbeiten muss auch Asbest saniert werden. Und das macht die Sache umständlich.

Auf Schadstoffe spezialisierte Fachleute müssen die alten Rauchschutzscheiben aus den 1970er Jahren unter umfangreichen Schutzmaßnahmen ausbauen. Damit es schneller geht, arbeiten sich die Firmen etagenweise vor. Während ganz oben die neuen Glaselemente bereits eingebaut werden, wird eine Etage weiter unten gerade das asbesthaltige Material entfernt. Im Erdgeschoss laufen unterdessen gerade erst die vorbereitenden Arbeiten. Durch diese Taktung können die wenigen Wochen Sommerferien bestmöglich ausgenutzt werden, erläutert Luisa Strehl, zuständige Objektbetreuerin beim städtischen Gebäudemanagement.

Gelingt die erhoffte Punktlandung zum Start des neuen Schuljahrs, dann könne der schon lange geplante Austausch der Brandschutzelemente endlich abgeschlossen werden, sagt Stephan Ganser, Leiter des Objektmanagements schulische Gebäude im Gebäudemanagement, beim Ortstermin am KKG. Im Zeitplan hinkt man nämlich drei Jahre hinterher. Die eigens für das KKG angefertigten Brandschutzelemente seien erst mit großer Verspätung geliefert worden, berichtet Ganser. Krisen wie die Coronavirus-Pandemie und der Ukraine-Krieg wirken sich eben auch massiv auf die Sanierung der Aachener Schulen aus.

Aber nicht nur am altehrwürdigen Kaiser-Karls-Gymnasium wird gearbeitet. Mit dem vor 20 Jahren aufgelegten städtischen Schulreparaturprogramm werden in Aachen jedes Jahr dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten an den Schulen vorgenommen. Bis Ende 2022 sind bereits mehr als 58 Millionen Euro in die Reparatur der Schulen geflossen.

Kaum wiederzuerkennen: Vor der Schadstoffbeseitigung werden Schutzmaßnahmen getroffen. Foto: Andreas Herrmann

In diesem Jahr sollen mit einem Budget von vier Millionen Euro an 16 Grundschulen, sechs Gymnasien, einer Hauptschule und einer Gesamtschule Schäden und Verschleiß beseitigt werden. Allerdings besteht immer die Gefahr, dass Fachkräftemangel und die allgemeine Teuerung die Arbeiten verzögern. „Es gibt immer Vergaberisiken“, sagt Stephan Ganser. „Wenn wir einen Auftrag nicht platzieren können, wenn von den Firmen keine Angebote oder zu teure Angebote abgegeben werden, muss die Maßnahme verschoben werden.“

Insgesamt allerdings sind die Sanierungen nur ein kleiner Teil der Baumaßnahmen an den Aachener Schulen. „Wir haben aktuell Baumaßnahmen mit einem Finanzvolumen von mehr als 120 Millionen Euro in der Planung oder Umsetzung“, bilanziert André Kaldenbach, Leiter des städtischen Fachbereichs Kinder, Jugend und Schule. Große Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen sind laut Kaldenbach vor allem in drei Bereichen notwendig.

Das Treppenhaus vor der Sanierung. Foto: Stadt Aachen/Gebäudemanagement

Für die Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit muss die Stadt vier Gymnasien – Couven-Gymnasium, Rhein-Maas-Gymnasium, Inda-Gymnasium und St. Leonhard – umfangreich umbauen, damit bis 2026 die benötigten zusätzlichen Schulplätze geschaffen werden können.

Zweite große „Baustelle“ ist die Offene Ganztagsschule (OGS). „Wir haben jetzt schon mehr als 5000 Kinder den ganzen Tag in der Grundschule“, sagt Kaldenbach, „wenn ab 2026 der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz gilt, sind es wahrscheinlich fast alle.“ Mehr Kinder brauchen aber mehr Platz und größere Mensaräume. Dafür, so Kaldenbach, werden aktuell Umbauten und Erweiterungen an sieben Grundschulen in Angriff genommen.

Und schließlich muss auch für die fortschreitende Digitalisierung der Schulen gebaut werden. Besonders alte Gebäude in der Innenstadt lassen sich nur mit großem Aufwand mit der notwendigen Technik versehen.

Außerdem müssen an Aachener Schulen weiterhin Dächer und Fassaden energetisch saniert werden, die Hauptschule Burtscheid wird als neue Heimat der Grundschule Michaelsbergstraße hergerichtet und in Eilendorf das neue Montessori-Zentrum gebaut. Reichlich Arbeit also für die städtischen Planerinnen und Planer.