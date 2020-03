Zu schnell und gefährlich unterwegs : Polizei stoppt illegales Autorennen auf der Trierer Straße

Aachen Drei Autofahrer haben sich ein illegales Rennen in Aachen geliefert. Mit aufheulenden Motoren und deutlich zu schnell rasten sie über die Trierer Straße. Die Polizei konnte alle Beteiligten stoppen. Sie sind nun mehr los als nur ihre Führerscheine.

Eine zivile Polizeistreife beobachtete zunächst zwei Autos am Montagabend zwischen 19.30 und 19.45 Uhr. Die Fahrer lieferten sich stadteinwärts auf der Trierer Straße offenbar ein Rennen. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit und aufheulenden Motoren rasten die Fahrer, ein 20-jähriger Aachener und ein 21-jähriger Stolberger, in ihren Autos die mehrspurige Straße hinunter und schlängelten sich rücksichtslos durch den Verkehr.

An roten Ampeln hielten sie an, stellten sich nebeneinander auf und gaben gemeinsam bei Grün wieder Gas, um ihr Rennen fortzusetzen. Auf Höhe der Zeppelinstraße beteiligte sich dann ein dritter Wagen an dem Rennen, wie die Polizei am Dienstag berichtet. Der 35-jährige Fahrer übersah während seiner Fahrt gleich zweimal andere unbeteiligte Fahrzeuge und gefährdete dabei die Fahrer.