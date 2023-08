Mobilitätsausschuss in Aachen : Grün-Rot präsentiert eigenen Vorschlag zum Bewohnerparken

Aachen Eigentlich wollte die Verwaltung ihr Konzept präsentieren, das von der Länge der Fahrzeuge ausgeht. Die Koalitionäre wollen die Gebühr stattdessen nach Flächenverbrauch berechnen – und legen Wert auf soziale Komponenten.

Grundsätzlich soll das Bewohnerparken in Aachen deutlich teurer werden. Seit vielen Jahren schon ist die Gebühr in Aachen auf 30 Euro im Jahr gedeckelt. Ein sehr niedriger Betrag, etwa im Vergleich zu privaten Garagenstellplätzen, die in der Innenstadt für Preise zwischen 50 und 100 Euro vermietet werden – wohlgemerkt: pro Monat. Höhere Gebühren für das Bewohnerparken sollen eine Lenkungswirkung erzielen, Pkw-Nutzer also dazu bewegen, sich andere Stellplätze als den öffentlichen Straßenrand zu suchen oder gleich auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.