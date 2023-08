Städtische Schulen : Nicht jeder Schulhof in Aachen wird zum Spielplatz

Nicht jeder Schulhof in Aachen wird zum Spielplatz

Offen zugänglich: das Gelände der Montessori-Gesamtschule in Aachen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen 30 der 57 städtischen Schulhöfe in Aachen sind schon jetzt nach Schulschluss zum Spielen freigegeben. Dabei soll es auch erst mal bleiben, hat der Schulausschuss entschieden.

Der Schulbetrieb geht vor: Die Schulhöfe an städtischen Schulen in Aachen werden nicht generell zum Spielen nach Schulschluss freigegeben. Das hat der städtische Schulausschuss beschlossen und folgt damit einem Vorschlag der Verwaltung. Diese hatte angeregt, nur in Einzelfällen und unter Abwägung aller Interessen und Auswirkungen über eine Öffnung zu entscheiden.