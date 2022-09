Auszeichnung für Suermondtpark : Aachen gewinnt beim bundesweiten Wettbewerb Stadtgrün

Aachen Für die Grünanlagen im Suermondtviertel erhält die Stadt Aachen einen von fünf Preisen vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Die Stadt hatte im Suermondtviertel mehrere voneinander getrennte Grünanlagen durch den Abriss eines leerstehenden Gewerbebaus zu einer großen Anlage zusammengeführt. So entstand für die Bewohnerinnen und Bewohner ein neuer Quartierspark, in dem Wasser gut versickern und der Raum besser gekühlt werden kann. Den Preis für die Stadt Aachen hat Landschaftsarchitekt Dr. Christoph Ruckert vom Fachbereich Klima und Umwelt in Berlin entgegengenommen.