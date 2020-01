Kostenpflichtiger Inhalt: Junge Umweltschützer machen weiter Druck : „Fridays for Future“ nimmt Siemens ins Visier

Aachen Diesmal reichte der Blick der „Fridays for Future“-Aktivisten bis auf die andere Seite der Welt: Am Freitagnachmittag protestierten rund 50 Demonstranten vor der Siemens-Filiale im Gewerbegebiet Eilendorf-Süd gegen die geplante Beteiligung des Konzerns an einem gigantischen Bergbau-Projekt in Australien.