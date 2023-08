Wohnungsnot in Aachen : Zu wenige „Studentenbuden“, aber jetzt beginnt der Ansturm

Auf allen Kanälen, zur Not auch mit einem Zettel: Angehende Studierende sind derzeit auf Wohnungssuche, doch es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Foto: imago

Aachen Das Wintersemester beginnt erst im Oktober, aber schon jetzt suchen Tausende junge Menschen eine Bleibe in Aachen. Die Lage ist prekär, aber Studierendenwerk und Stadt haben Pläne für Verbesserungen.

Eine Suche beim Internetportal Immoscout 24: Wohnungen in Aachen und einem Umkreis von zehn Kilometern, bis 600 Euro Warmmiete, ab 25 Quadratmetern. Angezeigt werden 91 Treffer, zum Beispiel dieser: Eine 32-Quadratmeter-Wohnung nahe dem Hangeweiher, ein Zimmer, 456 Euro Kaltmiete. 2460 Mal wurde diese Wohnung aufgerufen, 168 Menschen haben den Vermieter kontaktiert. Oder zum Beispiel dieser: Eine 25-Quadratmeter-Wohnung nahe dem Theater Aachen, ein Zimmer, 375 Euro Kaltmiete. 2672 Mal wurde diese Wohnung aufgerufen, 139 Menschen haben den Vermieter kontaktiert. Oder dieser: Eine 55-Quadratmeter-Wohnung mit Gartennutzung in Stolberg, zwei Zimmer, 357,50 Euro Kaltmiete. 1167 Mal wurde diese Wohnung aufgerufen, 61 Menschen haben den Vermieter kontaktiert.

Es ist noch etwas Zeit bis zum Beginn des Wintersemesters im Oktober, doch schon jetzt ist die Nachfrage nach Studentenwohnungen immens. Denn wer dann an der RWTH Aachen oder der FH Aachen sein Studium aufnehmen oder nach einem Wechsel fortsetzen möchte, der muss sich schon jetzt um eine Unterkunft kümmern. Das Angebot ist allerdings gering – zu gering. Das ist nicht neu, und es betrifft auch nicht nur Aachen mit seinen inzwischen rund 60.000 Studierenden, aber es rückt in diesen Wochen wieder besonders in den Mittelpunkt, wie das Aachener Studierendenwerk auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt: „In Aachen steht, wie in anderen Universitätsstädten auch, zu wenig bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung. Zum Semesterstart verschärft sich die Lage aufgrund der noch höheren Nachfrage.“

Die vielleicht bekanntesten Studierendenwohnheime Aachens: die Türme an der Rütscher Straße. Foto: Andreas Schmitter

Wer mit Betroffenen spricht oder sich in einschlägigen Gruppen in den Sozialen Netzwerken tummelt, hört oft Abenteuerliches. Selbst kleinste Apartments in zweifelhaftem Zustand finden Abnehmer. Bei Massenbesichtigungen buhlen Dutzende Bewerber um die Gunst des Vermieters. Ganze Dossiers mit Lebenslauf, Zeugnissen und Schufa-Auskunft legen Wohnungssuchende von sich an, um Besitzer von ihrer Seriosität zu überzeugen, Eltern verbürgen sich für die Solvenz ihrer Kinder. Unter der Hand gibt es Hinweise auf „Provisionszahlungen“ oder andere „Zuwendungen“, um den Zuschlag zu erhalten. Wer wohnen will, darf nicht zimperlich sein. Im harmloseren Fall siegt manchmal die Cleverness: Mit einem simplen Anruf können die anderen Wartenden ausgetrickst werden. Aber das ist natürlich Glückssache.

Die Vergabe der Zimmer in einer der Wohnanlagen des Studierendenwerks erfolgt da deutlich geordneter und seriöser. Wer sein Glück dort suchen und einen der insgesamt 4960 Wohnplätze in den 24 Einrichtungen ergattern will, braucht allerdings viel Geduld. Die Belegung in den Wohnheimen erfolge nahtlos, heißt es, es seien zu keinem Zeitpunkt Zimmer frei. Auf der Warteliste stehen nach Angaben des Studierendenwerks aktuell 6.965 Bewerber, wovon rund 5.000 zum Wintersemester einziehen möchten.

Auch wenn keine pauschalen Angaben zu den Wartezeiten gemacht werden könnten, da diese von der Größe und Fluktuation des Wohnheims sowie der Zimmertypauswahl abhängen, müssen sich Bewerber laut Studierendenwerk in der Regel sechs bis zwölf Monate für eine Zusage gedulden, bei Apartments teilweise auch länger. „Daher ist eine rechtzeitige Bewerbung dringend zu empfehlen“, heißt es.

Ansonsten bleibt: der private Wohnungsmarkt mit den beschriebenen Herausforderungen. Die Lage entspanne sich aber nach dem Start des Wintersemesters erfahrungsgemäß wieder. Zudem empfiehlt das Studierendenwerk, außerhalb des Univiertels zu suchen. Je größer der Radius, desto höher die Chancen. Eventuell könnten Bewerber auch die Wahl der Wohnform überdenken, ein Einzelzimmer, möglicherweise in einer Wohngemeinschaft, sei leichter zu bekommen als auf ein Apartment.

„Wir brauchen, natürlich nicht nur für angehende Akademiker, 1000 neue Wohnungen pro Jahr, vor allem im preiswerten Segment“: Rolf Frankenberger, Leiter des Fachbereichs Wohnen, Soziales und Integration der Stadt Aachen. Foto: Robert Esser

Beim Studierendenwerk wie auch bei der Stadt Aachen ist das Problembewusstsein hoch. Nicht nur für Studierende, sondern ganz allgemein würden in der Stadt pro Jahr 1000 neue Wohnungen benötigt, vor allem im preiswerten Segment, hatte Rolf Frankenberger, Leiter des Fachbereichs Wohnen, Soziales und Integration der Stadt Aachen, bereits vor einem halben Jahr im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt. Eine immense Herausforderung. Für die zweite Jahreshälfte hat die Stadt sogar einen „Wohnungsnot-Gipfel“ angekündigt.

Neben Neubauprojekten setzen Stadt und Studierendenwerk vor allem auch auf Sanierungen, in die in den kommenden Jahren dreistellige Millionensummen fließen sollen. So soll etwa das ehemalige Hörsaal- und Seminargebäude an der Rochusstraße 2-14 umgebaut werden. Auch für die vier Studententürme an der Rütscher Straße liegen längst ambitionierte Pläne in der Schublade. 110 Millionen Euro sollen dort über insgesamt acht Jahre hinweg investiert werden – für Modernisierungen, aber auch 250 zusätzliche Wohneinheiten. Allein: Es fehlt ein Startschuss, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt sind.