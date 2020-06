Aufgalopp mit Hindernissen: Um den Sommergarten auf dem CHIO-Gelände in der Soers verwirklichen zu können, mussten extrem viele Regeln zum Infektionsschutz beachtet werden. Inzwischen dürfen sich bis zu zehn Freunde oder Familienmitglieder in Gastronomiebetrieben an einen Tisch setzen – mehr nicht. Foto: Andreas Herrmann