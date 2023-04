An den Grundschulen : Aachen braucht mehr als 200 neue Ganztagsplätze

Ganztagsbetreuung ist längst Standard an den Grundschulen. Aber es gibt nicht genug Plätze. Foto: dpa/Z1020 Martin Schutt

Aachen Die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung an den Grundschulen steigt und steigt. Aachen will im nächsten Schuljahr weitere Plätze anbieten. Aber schon jetzt gibt es Wartelisten.

An den Grundschulen in Aachen werden im kommenden Schuljahr 2023/24 mehr als 200 neue Plätze in der Offenen Ganztagsschule (OGS) gebraucht. Die städtische Verwaltung beziffert den Bedarf rein rechnerisch auf zehn zusätzliche Gruppen, wobei die meisten Schulen, die Bedarf anmelden, um eine halbe Gruppe erweitern werden. Am 25. und 27. April werden sich der städtische Kinder- und Jugendausschuss sowie der Schulausschuss mit dem Dauerbrenner OGS befassen und die Weichen für den weiteren Ausbau stellen.

Grundsätzlich steht Aachen beim Thema Ganztag gar nicht schlecht da. Frühzeitig waren vor Jahren die Weichen weg von der Hortbetreuung für wenige Kinder hin zur OGS-Betreuung für viele Kinder gestellt worden. Aktuell gibt es an 35 städtischen Grundschulen und zwei Primar-Förderschulen 6080 OGS-Plätze. Bei 7835 Schülerinnen und Schülern kommt die Stadt damit auf eine OGS-Versorgungsquote von 77,6 Prozent.

Rechnet man die 250 Ganztagsplätze an den drei privaten Grundschulen (Domsingschule, DreiEins-Grundschule und Vincerola-Montessori-Grundschule) sowie mehr als 660 Plätze im Programm „Schule von acht bis eins“ an den städtischen Schulen hinzu, klettert die Quote bei 6993 Betreuungsplätzen für 8085 Schulkinder auf 86,7 Prozent.

Reichen tut das allerdings nicht. So gibt es laut Verwaltung aktuell an fünf Grundschulen Wartelisten mit mehr als zehn Kindern, und zwar an den Schulen Am Fischmarkt, Schönforst, Mataréstraße, Marktschule Brand und Düppelstraße. In der Schule Mataréstraße, die seit Jahren unter extrem beengten Verhältnissen leidet, fehlen sogar 31 OGS-Plätze.

Lediglich zwei städtische Grundschulen in Aachen haben weiterhin kein OGS im Angebot und setzen komplett auf Modelle wie „Schule von acht bis eins“: die Karl-Kuck-Schule in Brand und die Grundschule Kornelimünster. An zwölf Grundschulen gibt es „Schule von acht bis eins“ parallel zur OGS.

Fürs kommende Schuljahr haben 16 Grundschulen einen steigenden Bedarf an Ganztagsplätzen angemeldet, in der Regel benötigen diese Schulen eine halbe OGS-Gruppe zusätzlich, um der Nachfrage gerecht zu werden. Die Grundschulen Brander Feld und Am Fischmarkt richten jeweils eine komplette zusätzliche Gruppe ein, die Grundschule in Haaren sogar anderthalb Gruppen. Der Hintergrund dort: Im Sommer verlassen nur zwei vierte Klassen die Schule, während gleichzeitig drei neue erste Klassen gebildet werden. Das steigert die Nachfrage nach Betreuung weiter. Auch seien in der GGS am Haarbach viele geflüchtete Kinder aufgenommen worden, berichtet die Verwaltung.

18 Grundschulen kommen laut Verwaltung mit dem bisherigen Platzangebot zurecht. Und nur am Schulstandort Horbach ist der Platzbedarf rückläufig. Dort wird im Sommer eine halbe Gruppe weniger an den Start gehen. Für Kinder, die sonderpädagogische Unterstützung brauchen, gibt es in Aachen mittlerweile 384 OGS-Plätze an Grundschulen. An dieser Zahl soll sich auch im kommenden Schuljahr nichts ändern.

Wie beim Kita-Ausbau stößt auch die Schaffung neuer OGS-Plätze immer wieder an Grenzen – räumlich und personell. Der Fachkräftemangel in den Sozial- und Erziehungsberufen trifft auch den Offenen Ganztag hart. Und in vielen Schulen ist schlicht kein Platz mehr, um weitere Räume für das Programm am Nachmittag anzubauen oder herzurichten.

Schon länger behelfen sich die Schulen mit flexiblen Möbelsystemen, sodass Klassenräume morgens für den Unterricht und anschließend für das Nachmittagsprogramm genutzt werden können. Pädagogisch arbeiteten die Teams am Vormittag und am Nachmittag ohnehin mittlerweile immer enger zusammen, berichtet die Verwaltung. Das mache auch die gemeinsame Nutzung der Räume einfacher.

Die ganz große Herausforderung in Sachen Ganztag kommt für Aachen und alle anderen Kommunen allerdings erst noch. Ab 2026 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für ihr Kind. Der Rechtsanspruch gilt zunächst für Kinder im ersten Schuljahr und wird dann Jahr für Jahr ausgeweitet. Konkrete Hinweise zu den Rechtsgrundlagen seitens des Schul- und Familienministeriums erwartet die Stadt nach eigenen Angaben frühestens Anfang 2024. Deshalb werde der OGS-Ausbau, orientiert am Bedarf in den Stadtvierteln, schon jetzt weiter vorangetrieben, heißt es.