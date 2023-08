Öcher Wiesn 2023 : Aachen bereitet sich aufs Oktoberfest vor

Die ersten Banner versprechen Wiesnstimmung: Sascha Koullen, Geschäftsführer Eissporthalle (links), und Imad Laadim, Leitung Event und Promo der Regio Medien AG, verwandeln die Sport- in eine Festhalle. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die Eissporthalle hüllt sich in Blau-Weiß, für die passende Stimmung sorgen Live-Bands und bis zu 5000 Besucherinnen und Besucher in Dirndl und Lederhose. Was Sie sonst zu den Öcher Wiesn 2023 wissen müssen.

O’zapft is! Mit dem bekannten Ausruf vom Münchener Oktoberfest geht es auch in Aachen wieder bayrisch zu. Nächstes Wochenende, am 1. und 2. September, locken die Öcher Wiesn wieder bis zu 5000 Besucherinnen und Besucher in Dirndl und Lederhose in die 100’5 Arena. Das Oktoberfest findet dann bereits zum 11. Mal in der Soers statt.

„Wir feiern besser als die Bayern!“, lautet das Motto für die zwei Abende, bei denen wohl die allermeisten Gäste in Dirndl oder Lederhose kommen. Eine Trachtenpflicht bestehe zwar nicht, aber das Gros nutze gern die Chance, sich im schönsten Wiesnoutfit zu präsentieren, berichtet Imad Laadim, Leiter Event und Promo der Regio Medien AG (100’5 Das Hitradio) als Veranstalter der Öcher Wiesn, aus den Vorjahren.

Am Freitag gibt es auf der Bühne einen Mix aus Kölschrock und -pop mit Cat Ballou, Planschemalöör, Räuber, Big Maggas sowie der Partyband Wildbach aus Tirol. Der Samstag steht – wie üblich – ganz im Zeichen des Partyschlagers; in diesem Jahr mit Ikke Hüftgold („Bumsbar“), DJ Robin („Leyla“) und Peter Wackel („Die Nacht von Freitag auf Montag“). Micha von der Rampe und die Partyband Wildbach sollen für die musikalische Schnittstelle zwischen Mallorca-Hits und Oktoberfest sorgen.

In diesem Jahr gibt es wieder ein Angebot an Spaßmodulen im Außenbereich, darunter Hau-den-Lukas und Nageln, erklärt Laadim. Außerdem werde die „Hang Challenge“ angeboten: eine Klimmzugstange, an der die Teilnehmenden zwei Minuten ihr eigenes Körpergewicht halten müssen. „Zwei Minuten können lang sein“, meint der Eventleiter mit einem Augenzwinkern.

Der VIP-Bereich wurde im Vergleich zu den Vorjahren optimiert. Karten dafür sind allerdings restlos ausverkauft. Am Freitag führt 100’5-Moderator Dominik Esser durch das Programm. „Calvin Kleinen feiert als Moderator am Samstag passend zum Programm Premiere“, so Laadim, „darauf bin ich sehr gespannt.“ Kleinen, in Aachen geboren und in Übach-Palenberg aufgewachsen, erlangte durch die Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Sendungen, darunter „Temptation Island“ oder „Promis unter Palmen“, über die Region hinaus Bekanntheit.

Damit es nicht nur auf der Bühne unterhaltsam und (mal mehr, mal weniger) bayrisch zugeht, gehören zu den Festtagen an der Hubert-Wienen-Straße 8 auch Wiesnbier aus Maßkrügen, Brezn und Weißwürste. Mit 9 Euro pro Maß liegen die Öcher Wiesn deutlich unter den Preisen des Münchener Oktoberfests, wo die Maß in diesem Jahr zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro kosten wird. Seit sechs Jahren hat es laut Veranstalterangaben keine Preissteigerungen gegeben, der Maßpreis sei von der ersten Auflage an gleich geblieben.