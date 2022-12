Schafft Marokko die Sensation? : Aachen bereitet sich auf die große WM-Party vor

Ob die Fans wieder – wie am vergangenen Samstagabend – Party feiern in der City? Heute Abend spielt Marokko um den Einzug ins WM-Finale. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Sie sind krasser Außenseiter: Am Mittwochabend kämpft die marokkanische Nationalmannschaft in Katar um den Einzug ins WM-Endspiel. Folgt die große Sause in der Innenstadt?

Von Albrecht Peltzer Leiter Lokalredaktion Aachen

Auf alles vorbereitet sein: Das gilt für die Kicker in Katar ebenso wie für die Fans in Aachen. Schafft Marokko die Sensation und zieht am Mittwochabend ins Endspiel bei der Fußballweltmeisterschaft ein? Wenn ja, herrscht Ausnahmezustand ...

Schon am Samstagabend, nach dem Sieg gegen Portugal, machten marokkanische Fans die Stadt zur Partymeile. Rund um den Elisenbrunnen und bis in die Pontstraße hinein wurde bis in den frühen Abend hinein friedlich aber ausgelassen gefeiert. Auf den Straßen stand ab 18.30, also kurz nach Spielschluss, alles still. Erst gegen 21 Uhr kehrte wieder Normalität ein.

Die Aachener Polizei ist vorbereitet, bestätigte ein Sprecher am Dienstag. Mit betonter Gelassenheit. Denn ohnehin sind in der Vorweihnachtszeit mehr Kräfte also sonst in Aachen unterwegs. Auch, aber nicht nur rund um Dom und Rathaus. Im Notfall könnten sehr schnell Beamte zusammengezogen werden, heißt es.

Aber von einem Notfall geht keiner aus. „Wenn nichts mehr geht, geht eben nichts mehr“, so der Polizeisprecher. Dann steht vor allem der Verkehr – bis auf die Autokorsos, die auch niemand stoppen kann und will. Feiern erlaubt – wenn alles im Rahmen bleibt.

Auch die Aseag war vergangenen Samstag betroffen. Der Linienverkehr in der Innenstadt wurde kurzerhand bis etwa 20 Uhr außer Betrieb gesetzt. Wenn Fans feiern, fährt eben auch nichts mehr ... Ein Einsatzleiter und zusätzliches Servicepersonal werden heute Abend in der Innenstadt sein, so Aseag-Pressesprecher Paul Heesel. „Wir bewerten die Lage gemeinsam mit Polizei und Ordnungsamt und reagieren bei Bedarf entsprechend.“

Sollten nur einzelne Bereiche betroffen sein – zum Beispiel nur der Bereich Ponttor – werde die Aseag Umleitungen fahren. „Sollte wieder die ganze Innenstadt betroffen sein, so müssen wir gegebenenfalls wieder temporär den Betrieb einstellen. Die Sicherheit steht im Vordergrund.“

Der Ordnungs- und Sicherheitsdienst der Stadt Aachen wird laut Stadtsprecher Björn Gürtler im Rahmen des Spätdienstes – der bis 1 Uhr des Folgetages gilt – auch am heutigen Mittwoch „mit mehreren Teams im Sinne der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Einsatz“ sein. Die Zusammenarbeit mit Polizei und Aseag erfolge „im täglichen, operativen Einsatz und im unmittelbaren Austausch über die jeweiligen Leitstellen“.

Die Stadt stellt sich wieder darauf ein, dass im Fall der Fälle – vor allem die Pontstraße und der Bereich Bushof/Peterstraße/Friedrich-Wilhelm-Platz zum Partyraum werden. Ob einzelne Bereiche gesperrt werden müssen, sei eine Entscheidung der Polizei, so Gürtler.