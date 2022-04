Vom Ministerium zertifiziert : Aachen als Fußgänger-Stadt in den Top 10

Zu Fuß durch die Stadt: Rund 30 Prozent der kurzen Wege, die in der Stadt zurückgelegt werden, bewältigen die Aachenerinnen und Aachener per pedes. Jetzt soll das Zu-Fuß-Gehen noch attraktiver gemacht werden. Foto: MHA/Harald Krömer

Interview Aachen Die Stadt Aachen ist jetzt als Fußgänger-Stadt zertifiziert. Weil hier so viele Wege per pedes zurückgelegt werden. Und weil die Stadt so viel Wert auf gute Bedingungen für Zu-Fuß-Laufende legt. Stimmt das?