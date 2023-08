Stadtausschuss und WDR5-Talk : A544-Sperrung: Pförtnerampeln vor Haaren werden bald aufgestellt

Viele dieser Autos auf der Jülicher Straße wollen nach Haaren: Die A544-Problematik war zeitgleich Thema im Ausschuss und bei einer WDR5-Livesendung aus Aachen. Foto: MHA/Bernhard Felker

Aachen Die A544 ist im Mobilitätsausschuss der Stadt Aachen als Thema gesetzt. Am Donnerstagabend gab es neue Infos. Zeitgleich produzierte WDR5 eine Livesendung in Haaren zur Autobahnsperrung, bei der die Autobahn GmbH mit Abwesenheit glänzte.

Die A544-(Teil)Sperrung ist am Donnerstagabend gleich bei zwei Veranstaltungen in Aachen Thema gewesen: im Mobilitätsausschuss der Stadt Aachen, wo die Beschäftigung mit der notwendigen Verkehrslenkung in der Stadt inzwischen ein fester Tagesordnungspunkt geworden ist, und im WDR5-„Stadtgespräch“, das live aus der Haarbachtalhalle in Sichtweite der maroden Haarbachtalbrücke gesendet wurde.

Die Verkehrslenkung in Aachen nach der A544-Teilsperrung in Richtung Köln wird weiter angepasst. Im Mobilitätsausschuss der Stadt am Donnerstagabend teilten die Verantwortlichen der Stadt und der Autobahn GmbH mit, dass die Ampelschaltungen in Richtung der A44-Abfahrten in Lichtenbusch und Brand noch einmal in den Blick genommen werden.

Vor allem Richtung Brand bilden sich demnach auf der Trierer Straße im Feierabendverkehr zwischen 16 und 17 Uhr noch massive Rückstaus. Wenn möglich, sollen die Ampelschaltungen weiter angepasst werden, um diese Staus zu reduzieren. Die geplanten Pförtnerampeln vor Haaren werden demnach in der kommenden Woche aufgestellt. Sie sollen stadteinwärts vor der Alt-Haarener-Straße und an der Haarener Gracht den einfahrenden Verkehr in diesen Stadtteil steuern.

Zur zeitgleich stattfindenden Live-Produktion des WDR in Haaren waren etwa 50 Menschen gekommen. Wie viele Hörer die Sendung am Radio verfolgt haben, konnte der Sender am Freitag nicht beantworten. „Leider können wir mit keinen konkreten Zahlen zum Vortag weiterhelfen“, hieß es auf Anfrage. Die Moderatoren Sabine Bode und Ralph Erdenberger rissen mit ihren Gesprächsgästen alle A544-Aspekte an: den von den Verantwortlichen lange ignorierten Zustand der Brücke, die Abriss- und Neubaupläne, die Sorgen der Anwohner entlang der Umleitungsstrecken sowie der Unternehmer und Pendler, die Bemühungen der Stadt, den Verkehr zu lenken, den Vorschlag einer Ersatzbrücke durch den „Club 544“ und die Debatte um das Lkw-Fahrverbot.

Etwa 50 Aachener waren gekommen, um die WDR5-Liveproduktion zur A544 in der Haarbachtalhalle zu verfolgen. Foto: MHA/Claudia Schweda

Da alle städtischen Fachleute im Mobilitätsausschuss gebunden waren, war Stadtsprecherin Jutta Bacher in die WDR-Diskussion mit Bezirksbürgermeister Daniel Hecker, IHK-Hauptgeschäftsführer Michael F. Bayer und dem emeritierten RWTH-Straßenbauexperten Bernhard Steinauer gekommen. Sie nahm den – sachlich vorgetragenen – Unmut der Haarener Bürger mit in die Verwaltung. Die Autobahn GmbH hörte ihn nicht. Sie hatte keinen Vertreter geschickt. „Sie haben unsere Anfrage abgelehnt“, sagte Sabine Bode, „es könne niemand kommen, weil an diesem Abend ihr Sommerfest sei.“

Die WDR-Sendung steht als Download in der Mediathek des Senders zur Verfügung.

(cs)