Marode Haarbachtalbrücke : Teilsperrung der A544 könnte für Autos bald wieder vorbei sein

Aachen Ab Montag wird erstmal kein Fahrzeug mehr über die A544 Richtung Autobahnkreuz Aachen rollen. Für Autos könnte die Sperrung aber schon bald wieder aufgehoben werden.

Erstmal wird gar nichts mehr gehen. Beziehungsweise rollen. Denn ab Montagmorgen, 1 Uhr, wird die Autobahn GmbH die A544 stadtauswärts Richtung Kreuz Aachen für sämtlichen Verkehr – mit Ausnahme von Rettungskräften und Feuerwehr – sperren. Aber schon in Kürze könnte diese Sperrung zumindest für Fahrzeuge, die weniger als 7,5 Tonnen wiegen – insbesondere also Autos – wieder aufgehoben werden. Verantwortliche der Autobahn GmbH haben damit am Freitag einen entsprechenden Bericht unserer Zeitung von Mittwoch bestätigt.

Trotz A544-Teilsperrung : Die Baustelle am Madrider Ring wird durchgezogen Wenn ab Montag die A544 teils gesperrt wird, bleibt eine wichtige Ausweichroute eine Baustelle. Am Madrider Ring wird es keinen Baustopp geben.

Damit diese Teilaufhebung der Teilsperrung funktioniert, müssten einige Fragen beantwortet werden. So etwa, wie man die Auffahrt von Fahrzeugen über 7,5 Tonnen am Aachener Europaplatz und an der Anschlussstelle Rothe Erde – oder gegebenenfalls auch nur an einer der beiden Stellen – verhindert, während Autos passieren können. Schilder oder Kontrollposten reichten dazu nicht aus. Zudem muss sichergestellt sein, dass dann die Feuerwehr trotzdem auf die Autobahn auffahren kann.