Erstes Fazit nach Teilsperrung : Stadt Aachen muss nach A544-Auftakt nur eine Ampelschaltung nachbessern

Klare Regelung: Die A544 ist seit Montagnacht in Fahrtrichtung Köln am Europaplatz und in Rothe Erde gesperrt. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Erste Reaktionen zeigen, dass der Start in den Ferien von Vorteil ist. Doch jetzt richten sich die Blicke auf den Schulbeginn und auf die Kontrolle des Lkw-Fahrverbots.

Nach dem Auftakt der A544-Teilsperrung am Montag fällt die Bilanz der Stadt Aachen nüchtern und kurz aus. „Mit dem Ablauf des ersten Tages sind wir insgesamt sehr zufrieden. Die Kolleginnen und Kollegen haben die betroffenen Umleitungsstrecken sondiert und nur eine Ampelschaltung im Bereich der Autobahnauffahrt Brand nachjustieren müssen“, sagt Jutta Bacher, Sprecherin der Stadt.

Insgesamt gab es am Montag nur wenige Auswirkungen im innerstädtischen Straßenverkehr auf den Auftakt der Teilsperrung der Autobahn an den Auffahrten Europaplatz und Rothe Erde, Fahrtrichtung Köln. Einzelne längere Staus bildeten sich im Feierabendverkehr auf den großen innerstädtischen Ausfallstraßen in Richtung Brand, Eilendorf, Haaren und Würselen.

Die Analyse ist schnell gemacht: Sicherlich spielen die Ferienzeit und damit ein deutlich reduziertes Verkehrsaufkommen, dazu die Sperrung nur einer Fahrtrichtung sowie die sehr ausführlichen Informationen, die sowohl über die Medien als auch direkt über die Stadt Aachen verbreitet worden sind, entsprechende Rollen bei der unaufgeregten Ouvertüre. Dass aber das opulente Hauptwerk mit 22-monatiger Vollsperrung der A544 wegen des Haarbachtalbrücken-Abrisses spätestens ab Januar noch folgt und dass schon bald, wenn in zwei Wochen die Schule und somit der Alltag wieder beginnt, auch andere Verhältnisse auf den Straßen herrschen werden, das weiß man auch bei der Stadt Aachen. Und darauf richtet man sich ein.

Info Die Ampel-Hotline wird von vielen Bürgern genutzt Es gibt fraglos viele Gründe, sich im Straßenverkehr zu ärgern. Stein des Anstoßes sind immer wieder die Ampeln und ihre Schaltung. Die Stadtverwaltung Aachen bietet allen Verkehrsteilnehmern, die Beschwerden, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge zu den Ampeln im Stadtgebiet Aachen loswerden möchten, die Ampel-Hotline an. Telefonisch: 0241 432-1000. Die Aufforderung gilt und wird – wie insgesamt beim digitalen Mängelmelder der Verwaltung (von der Stadtreinigung bis zu Baustellen) so formuliert: „Melden Sie sich direkt bei uns oder reichen Sie Ihren Befund unkompliziert und online ein.“ https://maengelmelder.aachen.de

Weiterhin arbeitet die Stadt in Absprache mit der Autobahn GmbH, die die Baustelle zu verantworten hat, an einer Lösung für die Freigabe des gesperrten Teilstücks für Pkw. Schließlich sieht das Gutachten der Prüfer nur ein Lkw-Fahrverbot ab 7,5 Tonnen vor. Dazu braucht man jedoch ein Kontrollverfahren, das die Lkw-Durchfahrt verhindert. Solange dieses Konzept nicht steht, wird die Bahn für alle gesperrt. „Wir sind optimistisch, dass wir zeitnah zu einer Lösung kommen“, sagt Stadtsprecherin Bacher. Dass die Polizei ablehnt, diese Kontrolle zu übernehmen, da man wichtigere Aufgaben sehe, hatte Polizeipräsident Dirk Weinspach am Montag gegenüber unserer Zeitung gesagt.

Insgesamt werde man die Entwicklung in den nächsten Tagen rund um die A544 im Auge haben, erklärt Bacher. Und man sei auch zuversichtlich, dass die von der Autobahn GmbH beauftragte Beschilderung der Teilsperrung auf den innerstädtischen Straßen im Umfeld im Laufe der Woche umgesetzt werde.

Und man setzt bei der Stadt – „wie schon geübte Praxis seit langem“, so die Sprecherin – auf die Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern. Der Hinweis auf die nicht optimal geschaltete Ampel an der Ecke Trierer Straße/Eckener Straße lief am Montag als Bürgeranregung über die Ampelhotline der Stadt ein und wurde in der Abteilung Verkehrstechnik der Stadt bearbeitet. Die veränderte Ampeltaktung wurde – weil ausgesprochen hilfreich – schnell umgesetzt.