Gesperrte A544 : Ein Bündel von Maßnahmen gegen den Verkehrskollaps

Krefelder Straße in Richtung Würselen: Auch hier soll der Verkehrsfluss unter anderem für den ÖPNV optimiert werden. Foto: MHA/Annika Kasties

Aachen Seit gut zwei Wochen ist die A544 Richtung Köln gesperrt, die Vollsperrung soll in wenigen Monaten folgen. Jetzt liegen die Konzepte vor, die den Verkehrskollaps vermeiden sollen.

Der normale Stau? Zwei Wochen nach der Teilsperrung der A544 halten sich die Auswirkungen in Grenzen. Will heißen. Die extrem hohe Verkehrsbelastung vor allem im Berufsverkehr wird fast als wenig bemerkenswert hingenommen. Die Sperrung hat die Situation (noch) nicht verschlimmert.

Aber: Wenn die A544 komplett gesperrt wird – nach jetzigem Plan ab Januar 2024 – wird die Verkehrslage aller Voraussicht nach doch erheblich schwieriger im weiten Umfeld der Autobahn. Die Verkehrsexperten der Stadt haben daher die softe Anfangsphase genutzt, ein umfangreiches Maßnahmenpaket zu schnüren, das den Komplettkollaps verhindern soll. Heute wird es erstmals der Politik in der Bezirksvertretung Aachen-Mitte vorgestellt.

In erster Linie geht es darum, wie der Verkehrsfluss auf den großen Umleitungsstrecken optimiert und der ÖPNV beschleunigt werden kann. 20 Knotenpunkte im Stadtgebiet wurden daher unter die Lupe genommen, um die Kreuzungen auf Optimierungsbedarf hin zu überprüfen.

Vor allem zu den Spitzenzeiten morgens und am Nachmittag soll der Verkehr besser gesteuert werden. Schnelles Handeln bei „unverträglichen Verkehrsverschiebungen“ sehen die Modelle ausdrücklich vor.

Signalsteuerung optimieren

Eine verbesserte und auf die neue Verkehrssituation angepasste Ampelschaltung sehen die Planer auf jeden Fall an Kreuzungen wie Krefelder Straße/Prager Ring/Eulersweg sowie weiter stadteinwärts an der Kreuzung Krefelder Straße/Passstraße/Lombardenstraße. Die Ampelschaltung an der Autobahnauffahrt an der Krefelder Straße muss nach Meinung der Verwaltung nicht geändert werden.

Nachbesserungsbedarf gibt es auf jeden Fall auf der Verlautenheidener Straße, vor allem im Bereich der Autobahnab- und auffahrten vor dem Aachener Kreuz. Auch hat sich im Verlauf der ersten Phase der Sperrung schnell gezeigt, dass die Ampelschaltung auf der Kreuzung Jülicher Straße/Berliner und Prager Ring geändert werden muss. Gleiches gilt für die Ampelschaltung auf der Trierer Straße im Bereich der Autobahn 4.

Die Signalschaltungen an den Kreuzungen Berliner Ring/Madrider Ring/Hüttenstraße/Von-Coels-Straße, an der Trierer Straße/Adeneuaerallee/Madrider Ring sowie an der Kreuzung Bastei können bleiben wie bisher. Letztere werde aber „weiterhin beobachtet und gegebenenfalls nachträglich situativ angepasst“.

In Haaren geht es vor allem um die Alt-Haarener-Straße. Im Bereich Am Haarberg/Am Kaninsberg sei eine Anpassung der Signalanlage notwendig, heißt es. Vorgeschlagen wird in Haaren auch die Errichtung sogenannter Pförtnerampeln. Sie sollen den einfließenden Verkehr (auch gerade den Pendlerverkehr) bewusst mit Wartezeit vor der Ortslage „dosieren“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Ziel der Pförtnerampeln sei eine verbesserte Verkehrssituation in der Ortslage, Pendlerverkehre sollten zunächst die A4 und A44 nutzen und den Ortsteil Haaren meiden. Diese Steuerung des Verkehrs soll auch die Versorgung Haarens zum Beispiel durch Lieferdienste und mobile Pflegedienste sowie die rettungstechnische Erschließung verbessern. Ausdrückliches Ziel der Pförtnerampeln ist es auch, dem ÖPNV freiere Fahrt zu gewähren.

ÖPNV maßgeblich beschleunigen

Stichwort Nahverkehr: Im Rahmen des Förderprogramms „Haaren clever mobil“ soll in Kürze eine neue Schnellbuslinie von Verlautenheide über Haaren und Bushof zum Klinikum den Betrieb aufnehmen. Auch wird die Aseag auf der Alt-Haarener-Straße von Würselen kommend bis zum Ortseingang eine eigene Busspur bekommen. Nebeneffekt: Auch Rettungsfahrzeuge erreichen Haaren aus Norden kommend so wesentlich schneller.

Als weitere Maßnahme zur Stärkung des ÖPNV ist vorgehen, auf der Jülicher Straße zwischen Blücherplatz und Berliner Ring einen „Bussonderfahrstreifen“ anzulegen. Der stadtauswärts fahrende Pkw-Verkehr soll – auch zur Entlastung der nach wie vor problematischen Kreuzung Jülicher Straße/Berliner und Prager Ring von der Jülicher Straße über die Lombardenstraße und den Grünen Weg zum Prager Ring geführt werden.

CHIO-Regelung soll gelten

Auch auf der Krefelder Straße soll nach Vorschlag der Verkehrsplaner der ÖPNV beschleunigt werden. Die sogenannte „CHIO-Regelung“ – der rechte Fahrstreifen wird zur Busspur – soll dauerhaft gelten. Zur Diskussion steht auch die Einrichtung einer Bussonderspur auf der Krefelder Straße zwischen Autobahn und Ortseingang Würselen, „die dem Busverkehr eine Priorität gegenüber dem Kfz-Verkehr einräumt und damit eine weitere Lenkungswirkung hin zum ÖPNV und zur Entlastung der Straßenräume insgesamt erzeugt“, so die Verwaltung.

Ausdrücklich setzen die Verkehrsplaner angesichts der bevorstehenden Vollsperrung auch auf mehr „Informationsmanagement“. So werde die Autobahn GmbH „das umgebende Autobahnnetz insbesondere vor dem Autobahnkreuz Aachen mit Reisezeitinformationstafeln ausstatten, um unter anderem eine verbesserte Verteilung der Verkehre auf die A 4 und A 44 zu bewirken“.

Die Verkehrszentrale der Autobahn GmbH steht dabei in engem Austausch mit den benachbarten Verkehrszentralen aus den Niederlanden und Belgien. „Gemeinsam werden frühzeitig und kontinuierlich Umleitungsempfehlungen entwickelt, die vor allem den Schwerlastverkehr betreffen“, heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung für die Beratung in den politischen Gremien die Stadt.

Baustellen auf Prüfstand

Auch in Sachen Baustellen sollen alle Maßnahmen auf den Problemfall Autobahn hin auf den Prüfstand. Die Verwaltung hebt hervor, dass das aktuelle Baustellengeschehen im Stadtgebiet sowie das mittelfristige Portfolio an dringend beziehungsweise zwingend erforderlichen Baumaßnahmen der Infrastruktur, des Straßenbaus und der Straßenunterhaltung kontinuierlich überprüft werde. Auf diese Weise „sollen die ab dem Jahr 2024 verkehrlich besonders belasteten Bereiche des Straßennetzes (soweit möglich) von nicht termingebundenen Maßnahmen befreit werden“.