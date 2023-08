Bevorstehende A544-Sperrung : Aachen nennt Angebot aus Würselen „relativ stillos“

Aachen Abwerbeversuch oder Nachbarschaftshilfe? Über den Vorstoß aus Würselen, der Aachener Wirtschaft Ausweichquartiere während der A544-Sperrung anzubieten, gehen die Ansichten auseinander.

Wenn es die Kundschaft demnächst nicht mehr bis in die Adalbertstraße schafft, dann vielleicht in die Kaiserstraße? Diese Überlegung hatte der Würselener Wirtschaftsförderer Marc Knisch, Geschäftsführer der dortigen Stadtentwicklungsgesellschaft, im Hinterkopf, als er wegen der bevorstehenden Sperrung der A544 vor wenigen Tagen der Aachener Wirtschaft und Geschäftswelt Ausweichquartiere in der Nachbarstadt angedient hat. In Aachen hat man das als unschönen Abwerbeversuch einigermaßen pikiert zur Kenntnis genommen.