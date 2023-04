Noch tragfähig? : Seit heute läuft die Prüfung an der A544-Brücke

Seit heute läuft die Prüfung an der A544-Brücke

Aachen Seit heute Morgen läuft die Prüfung an der A544-Brücke über das Haarbachtal. Könnte schon heute die Nachricht von der Vollsperrung kommen?

Seit heute Morgen läuft die Prüfung der Haarbachtalbrücke, die Aufschluss darüber geben soll, ob sie weiterhin tragfähig ist. Auf der A544 ist ein Bauwagen am Fahrbahnrand neben dem fließenden Verkehr aus Aachen heraus der einzige Hinweis auf die Prüfung. Unten im Haarbachtal ist die Kontrolle unübersehbar.

Ein beachtlicher Ausleger ragt unter der Fahrbahn fast über die gesamte Breite der Brücke. Auf ihm steht der Prüfingenieur mit Kopflampe, Taschenlampe und handelsüblicher Dreckbürste in der Hand. Kleine Hubbühnen auf dem Ausleger befördern ihn direkt unter die Stahlträger und die Stahlbetonfahrbahn, die nach Angaben der Autobahn GmbH Korrosionsschäden aufweisen.

Deutlich zu sehen sind wieder geschlossene Stellen im Beton, die bei früheren Prüfungen weggestemmt worden waren, um den Zustand des Spannstahls im Beton beurteilen zu können. Im Laufe der Woche – so lange soll die Prüfung dauern – werden nicht nur Sicht- und Druckprüfungen gemacht, sondern auch neue Flächen offengelegt, um die entscheidende Frage beantworten zu können: Kann die schwer geschädigte Brücke, deren Restnutzungsdauer 2014 abgelaufen ist, noch länger befahren werden? Oder muss sie aus Sicherheitsgründen sofort voll gesperrt werden?

Eine Baupanne vor 67 Jahren und die aktuellen Folgen an der A544

Von der Autobahn GmbH, die am Ende eine Vollsperrung anordnen müsste, ist niemand vor Ort. Man werde abends nach Abschluss der Prüfungen des Tages nur dann vom Prüfbüro informiert, wenn es Hinweise auf einen verschlechterten Zustand der Brücke gebe, hieß es auf Anfrage. Nach einem solchen Anruf werde man mit mehreren Beteiligten in Beratungen eintreten, wie schwerwiegend diese Veränderungen sind. Da es sich bei der Autobahn GmbH um eine bundeseigene Gesellschaft handelt, wird am Ende jede Entscheidung mit Berlin abgestimmt.