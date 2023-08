Die A544 und das Lkw-Fahrverbot : Das Drama, das die Autobahn GmbH schreibt

Mit den Vorgängen um die Debatte eines Lkw-Fahrverbots auf der A544 hat die Autobahn GmbH dem Drama der Vollsperrung ein unnötiges Kapitel hinzugefügt. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Meinung Aachen/Würselen Monatelang wischt die Autobahn GmbH das Thema „Lkw-Fahrverbot“ auf der Haarbachtalbrücke unwirsch vom Tisch. Dann soll es plötzlich möglich sein. Und dann doch nicht. Was für ein Hickhack!

Eine Behörde, die wie die Autobahn GmbH eine viel befahrene Autobahn für 22 Monate sperren will, hat naturgemäß keinen leichten Stand in der betroffenen Region. Wie sehr sie aber selbst dazu beiträgt, die Glaubwürdigkeit ihrer Entscheidungen zu untergraben, zeigt sich beispielhaft am Thema Lkw-Fahrverbot auf der A544-Brücke übers Haarbachtal. Das Ergebnis sind enttäuschte Pendler und ein Kommunikationsdesaster, das seinesgleichen sucht.

Denn dass es kein Fahrverbot ausschließlich für Lkw auf der A544 geben wird, war – bis Juli – eigentlich klar. Das Thema hatte schließlich seit der Bekanntgabe der notwendigen Vollsperrung für den Neubau der Haarbachtalbrücke vor neun Monaten wie ein laut trötender Elefant im Raum gestanden. Aus den Vorgängen an der Leverkusener Brücke hatte jeder Laie gelernt, dass nicht die Autos das Problem für marode Brücken sind, sondern die tonnenschweren Laster. Also wurde von Anfang an und immer wieder die Frage gestellt, warum die Aachener Autobahnbrücke nicht ähnlich entlastet wird, um möglichst lange durchzuhalten.

Als Laie hätte man eigentlich sogar erwartet, dass für Autobahnplaner diese Frage bei derart maroden Brücken, die voraussichtlich nicht einmal bis zum Start des Neubaus durchhalten, auf der Hand liegt, und die wirksame Durchsetzung eines Lkw-Fahrverbots während der Brückenplanungen gleich mitgeprüft wird. Dann könnte es entweder so früh wie möglich in die Wege geleitet oder gut begründet verworfen werden. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Stattdessen wischten die Verantwortlichen das Thema ein Dreivierteljahr lang eher unwirsch vom Tisch: zu aufwendig, zu teuer, kein Platz, Planung und Aufbau dauerten zu lang und am Ende sei die Brücke eh schon zu kaputt.

Schon die Diskussion darüber, das war deutlich zu spüren, war ihnen lästig. Im Juli dann die Überraschung: Die Autobahn GmbH bringt das Thema – wohlgemerkt nur sechs Monate vor der geplanten Vollsperrung – in einer Pressemeldung aufs Tapet, allerdings extrem verklausuliert. Tagelang darf die Pressestelle den Halbsatz, „ob und ggf. unter welchen Auflagen die gesperrte Brückenhälfte wieder für den Pkw-Verkehr freigegeben werden kann“, nicht übersetzen. Erst bei der offiziellen Pressekonferenz nehmen Autobahn-GmbH-Verantwortliche das Wort „Lkw-Fahrverbot“ in den Mund. Und plötzlich zeigt sich ihr Rheinland-Chef (wie RWTH-Experten bis heute) „sehr optimistisch“, dass Auffahrschranken für Lkw möglich sind und damit Autos wieder fahren dürfen.