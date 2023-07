Prüfergebnis : A544 wird teilweise gesperrt

Aachen/Würselen Die A544 wird ab Montagfrüh für eine Fahrtrichtung gesperrt. Das kündigte die Autobahn GmbH am Mittwoch an. Eine Hintertür gibt es aber auch.

Die marode Haarbachtalbrücke wird in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Das kündigte die Autobahn GmbH am Mittwoch an. Die Anordnung erfolgte nach einer gesonderten Materialprüfung der Brücke durch ein unabhängiges Ingenieurbüro. Die A544 wird damit stadtauswärts ab der Nacht von Sonntag (23.7.) auf Montag (24.7.), 1 Uhr, nicht mehr befahrbar sein. Die Auffahrten in Aachen am Europaplatz und in Rothe Erde werden gesperrt. Die einspurige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Aachen bleibt demnach bis auf Weiteres bestehen.