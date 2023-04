Fragen und Antworten : Eine Baupanne vor 67 Jahren und die aktuellen Folgen an der A544

157 Meter lang, 21,8 Meter breit: Die Haarbachtalbrücke von 1956. Nach 30 Jahren tauchten die ersten Schäden auf. Foto: Manfred Kistermann

Service Aachen Die Haarbachtalbrücke hatte keinen leichten Start. Beim Bau wurde ein wichtiges Detail vergessen. Die Folgen zeigten sich schon vor Jahrzehnten. Ab Januar soll neu gebaut werden. Aber übersteht die Brücke die Zeit bis dahin? Ein Blick zurück und nach vorn.

Der Bau und die Panne

Die A544-Brücke über das Haarbachtal in bis zu 20 Metern Höhe wurde 1956 gebaut. Sie ist ein 157 Meter langes und 21,8 Meter breites sogenanntes Verbundbrückenbauwerk mit vier Stahlträgern in Längsrichtung und Stahlfachwerk in Querrichtung. Die Fahrbahnplatte aus Beton ist längs und quer mit Stahleinlagen vorgespannt. Beim Bau wurde allerdings vergessen, die Fahrbahnplatte ordentlich abzudichten. Das hat man mit einem Gussasphalt zwar nachgeholt, doch optimal war diese Lösung nicht. Denn durch das höhere Eigengewicht wurden die Brückenspannungen, für die der Bau ausgelegt war, erheblich überschritten. Und das Wasser, das auf der zu beiden Seiten nach außen leicht geneigten Fahrbahnplatte abläuft, sammelt sich an den Kanten und kann von dort in die Fahrbahn eindringen. Zudem ist eine Art von Stahl verbaut, der spontan versagt, ohne dass sich das vorher ankündigt.

Wann wurden Probleme sichtbar?

1986 zeigten sich erste Risse im Beton. Vor allem das im Winter verwendete Streusalz führte zu zunehmenden Korrosionsschäden am Spannstahl und den Stahlträgern der Brücke.

Seit wann steht der Neubau der Brücke fest?

Vor 14 Jahren – im Jahr 2009 – wurde beschlossen, die alte Haarbachtalbrücke durch eine neue zu ersetzen. Die sogenannte Restnutzungsdauer der alten Brücke wurde auf das Jahr 2014 datiert. Mit dem Ablauf der Restnutzungsdauer müssen Brücken in einem eng getakteten Turnus auf ihre Tragfähigkeit hin überprüft werden.

Warum passierte trotzdem nichts?

Es gab immer wieder Ankündigungen: Am Anfang hieß es, 2013 werde mit dem Bau begonnen. Dann wurde das Projekt auf 2016 vertagt. Es sei immer komplexer geworden, hieß es. Parallel musste die Aachener Niederlassung des Landesbetriebs Straßenbau, der damals für die Autobahnen im Auftrag des Bundes zuständig war, mit dem Umbau des Autobahnkreuzes Aachen ein Mammutprojekt stemmen. Die umweltrechtliche Prüfung im Landschaftsschutzgebiet des Haarbachtals lag am Ende erst nach rund zehn Jahren vor.

Geplante Sperrung der A544 ab Januar 2024 Die fast 70 Jahre alte Haarbachtalbrücke muss durch einen Neubau ersetzt werden.

Auch fehlende Personalkapazitäten beim Landesbetrieb wurden als Grund dafür ins Feld geführt, dass lange nichts geschah. Schließlich wurde das Projekt an die Niederlassung in Krefeld übergeben, um dort weiterverfolgt zu werden. Doch auch dort ging es nicht vorwärts. Ende 2021, als das Autobahnkreuz fertig war, wurde dann der Neubau für Ende 2022 angekündigt. Seit 2022 ist die bundeseigene Autobahn GmbH zuständig.

Wie sah der ursprüngliche Neubauplan aus?

Es war geplant, den Verkehr auf der A544 jeweils einspurig auf die nördliche Fahrbahnseite zu führen. Die zwei südwestlichen Fahrspuren Richtung Köln sollten den Baustellenfahrzeugen dienen, um von oben eine Ersatzbrücke ins Haarbachtal auf Höhe der alten Brücke zu bauen. Wenn sie fertiggestellt gewesen wäre, sollte der Verkehr jeweils einspurig dorthin umgelegt werden, dann war der Abriss und Neubau des nordöstlichen Teils der neuen Brücke geplant. Die Fahrbahn der Ersatzbrücke sollte am Ende nach etwa viereinhalb Jahren Bauzeit als zweite Brückenhälfte an die richtige Position geschoben werden.

Die neue Brücke soll insgesamt rund zehn Meter breiter sein als die alte. Dabei handelt es sich am Ende eigentlich um zwei Brücken, denn jede Richtungsfahrbahn ist ein eigenes Bauwerk, um bei Problemen einer Seite immer noch die andere nutzen zu können – ein heute übliches Bauverfahren. Noch Anfang 2022 hieß es, dass dieser Plan ab dem Frühjahr 2023 – also genau jetzt – umgesetzt werde.

Was kam dazwischen?

Der Rost. „Der Stahl rostet uns weg“, sagt Athanasios Mpasios, Leiter der heute für die A544 zuständigen Außenstelle Euskirchen der bundeseigenen Autobahngesellschaft. Vor allem die beiden äußeren Fahrbahnen zeigen „ein deutliches Schadensbild“. Nach der Brückenprüfung im Dezember 2021 musste die rechte Fahrbahn Richtung Köln gesperrt werden, im Juli 2022 die auf der Gegenseite, um die Randbereiche zu entlasten. Belastet werden dürfen heute nur noch die Fahrspuren in der Mitte der Brücke.

Wie lange sie noch befahren werden dürfen, ist unklar. So kann der ursprüngliche Neubauplan nicht mehr realisiert werden. Ein Ersatzbrückenbau mit schwerem Gerät von der maroden Haarbachtalbrücke aus sei ausgeschlossen, hieß es. Und eine zügige Konstruktion von unten nach oben werde durch die geltende Umweltgesetzgebung erschwert. Die Gefahr, dass während der Planungen für eine Behelfsbrücke die eigentliche Brücke komplett gesperrt werden müsse, sei zu groß.

Wie soll nun gebaut werden?

Es wird dieselbe Form der Brücke gebaut – nur schneller. Angesichts des Zustands der Brücke will die Autobahn GmbH keine Zeit mehr verlieren sondern sofort mit dem Bau der eigentlichen Brücke beginnen und nicht erst den Umweg gehen, eine Fahrbahn als Ersatzbrücke daneben zu bauen. Die aktuell laufende Ausschreibung sieht vor, dass nach maximal 22 Monaten die erste Brückenhälfte wieder befahrbar ist. Damit wäre nach knapp zwei Jahren wieder die jeweils einspurige Verkehrsführung möglich. Etwa ein weiteres Jahr später soll auch die zweite Brückenhälfte fertig sein. Der große Haken ist: Diese Bauzeitverkürzung ist nur möglich, weil die A544 während des Baus voll gesperrt wird. Eine Behelfsbrücke ist nicht geplant.

Wann soll der Baustart sein?

Geplanter Baubeginn sollte zunächst im Oktober 2023 sein. Auf Wunsch der Stadt Aachen ist er inzwischen auf Januar 2024 verschoben worden, damit der Weihnachtsmarkt erreichbar ist.

Die Reaktionen auf die Vollsperrung

Die Nachricht der Vollsperrung schlug im November 2022 wie eine Bombe in der Region ein. Der Aachener Stadtteil Haaren fürchtet, im Verkehrschaos zu versinken. In Würselen-Broichweiden ist diese Sorge nicht kleiner. Unternehmen in Rothe Erde oder an der Jülicher Straße, den Gewerbegebieten nahe der A544, sehen Millionenverluste auf sich zukommen. Andere halten selbst die Schließung ihres Standortes für möglich. Sie fürchten, dass sie ihren Betrieb nicht mehr aufrechterhalten können, weil qualifizierte Mitarbeiter die Vollsperrung zum Anlass nehmen, sich die erwartbar längere Anfahrt zu ersparen und einen wohnortnäheren Arbeitsplatz zu suchen. Handwerker warnen vor einem Desaster, wenn sie weite Teile ihrer Arbeitszeit in der Stadt im Stau festhängen. Einige Betriebe kündigten an, während der Bauphase keine Aufträge in Aachen anzunehmen.

Wie viele Menschen nutzen die Brücke überhaupt?

53.000 Fahrzeuge am Tag wurden nach Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen (Bast) zu Vor-Corona-Zeiten 2019 werktags auf der A544 gezählt. Nur 2100 davon sind Lkw. Es sind also vor allem Pendler, die sich einen neuen Weg suchen müssen. Da die Autobahn seit Sommer 2022 in beiden Richtungen nur noch einspurig befahren werden kann, könnten sich zahlreiche Nutzer bereits einen neuen Weg in die Stadt hinein gesucht haben. Belegen lässt sich diese Vermutung nicht. Die Dauerzählstellen auf der A544 sind offenbar im vorigen Jahr abgebaut worden. Die Bast jedenfalls hat seit Anfang 2022 keine Daten mehr von dort erhalten.

Wie soll der Verkehr umgeleitet werden?

Ein detailliertes Verkehrskonzept ist im Auftrag der Autobahn GmbH und in Zusammenarbeit mit Aachen und Würselen noch in Arbeit. Klar aber ist, dass vor allem die Krefelder und auch die Trierer Straße über die jeweilige A4- und A44-Abfahrt mehr Verkehr aufnehmen müssen. Auf der A4 wird deswegen die Standspur zwischen Autobahnkreuz und Aachen-Zentrum geöffnet. Die A544 soll nach bisherigen Plänen erst nach der Ab- und Auffahrt Würselen/Verlautenheide gesperrt werden. Auch über die Haarener Gracht und die Alt-Haarener Straße wird also mehr Verkehr fließen. Digitale Anzeigen rund ums Autobahnkreuz sollen abbilden, über welchen Weg die Fahrt in die Stadt wie viel länger dauert, um so den Verkehr zu steuern.

Auf den innerstädtischen Straßen sollen an besonders belasteten Knotenpunkten die Ampelschaltungen mit Hilfe einer Verkehrssimulation optimiert werden. Die Aseag arbeitet an neuen Fahrplänen. Die Stadt Aachen appelliert auf ihrer Homepage an alle Betroffenen, darüber nachzudenken, was sie selbst dazu beitragen könnten, Staus zu vermeiden. Als Ideen werden neben öffentlichen Verkehrsmitteln etwa Fahrgemeinschaften, mehr Homeoffice oder ein veränderter Arbeitsbeginn genannt.

Gibt es Widerstand gegen die Pläne?

Die Ankündigung der Vollsperrung hat zur Gründung des „Club 544“ geführt. Aachener Unternehmer, RWTH-Experten und regionale Wirtschaftsverbände haben in der vorigen Woche einen zweiten Anlauf Richtung Bundesverkehrsministerium unternommen, eine kleinere Behelfsbrücke im Rahmen des bereits genehmigten Ersatzbrückenbaus zu prüfen. Ihr erster Versuch war abgelehnt worden. Im zweiten Anlauf werden sie unterstützt von allen Stadtoberhäuptern in der Städteregion Aachen. Im Vorfeld hatte es Kritik aus Würselen und Alsdorf an der mangelnden Unterstützung aus dem Aachener Rathaus gegeben, politisch in Berlin Druck zu machen.

Eine schematische Darstellung der vom „Club 544“ vorgeschlagenen niedrigeren Behelfsbrücke parallel zur A544. Foto: MHA/Grafik

Hält die Brücke überhaupt noch bis zum geplanten Baustart?

Das ist die spannendste aller Fragen. „Dieses Jahr ist sie vielleicht noch tragfähig“, sagt Mpasios, „nächstes Jahr garantiert nicht mehr.“ Alle drei Monate wird ihr Zustand inzwischen untersucht. Das heißt bis zum geplanten Baubeginn werden die, die auf die A544 angewiesen sind, maximal noch drei Mal gespannt auf Ergebnisse warten: In diesem Monat, im Juli und im Oktober.

Ab dem 17. April wird’s spannend

Ab Montag steht die nächste turnusmäßige Brückenprüfung an. Das beauftragte Ingenieurbüro schaut sich mehrere Tage lang von unten den Zustand der Brücke Meter für Meter an. Je nach Ergebnis droht täglich die Anordnung einer sofortigen Sperrung. Dann muss innerhalb weniger Stunden ein Notfallplan greifen. Die Einrichtung aller Sperrungen und Umleitungen wird nach Angaben der Stadt Aachen vier bis sieben Tage dauern. Von den 20 Ampelschaltungen, die optimiert werden müssen, stehen aktuell sieben neue Programmierungen. Es würde so schnell wie möglich nachjustiert, heißt es. Aber dass es zunächst chaotisch werden wird, ist absehbar. Dass eine sofortige Sperrung nicht ganz abwegig ist, zeigen die Absperrbaken, die für den Fall der Fälle im Verkehrsraum rund ums Autobahnkreuz seit dieser Woche bereitstehen.

Könnte im Notfall denn sofort mit dem Bau der Ersatzbrücke begonnen werden?