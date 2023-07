Marode Brücke : A544 stadtauswärts seit 1 Uhr gesperrt

Liveblog zur Verkehrslage : So läuft die Teilsperrung der A544 in Aachen am Montag Die A544 ist seit 1 Uhr in der Nacht von Aachen in Richtung Köln gesperrt. Die befürchteten Auswirkungen auf den Verkehr sollen massiv sein. Im Liveblog erfahren Sie, was rund um die Baustelle an der Haarbachtalbrücke los ist.