Neue Deckschicht : A44 im Herbst für mehrere Wochen einspurig

Aachen Die Deckschicht auf der A44 im Süden Aachens wird auf rund 3,5 Kilometern erneuert. Start ist in etwa vier Wochen. Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen, da während der Bauarbeiten in der jeweilig gerade bearbeiteten Fahrtrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen soll. Zudem wird auch die Fahrbahndecke der Anschlussstelle in Lichtenbusch erneuert. Dafür werde einmal die Auffahrt und einmal die Abfahrt je ein Wochenende komplett gesperrt, teilte Erdorf mit. Wann die Bauarbeiten, die mit rund drei Millionen Euro Kosten veranschlagt sind, genau beginnen, soll in den nächsten Wochen entschieden werden.