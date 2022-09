Diesel auf der Fahrbahn : A4 wegen Lkw-Brand noch bis 7 Uhr gesperrt

Der brennende LKW sorgte für Rauchwolken über der A4. Foto: Ralf Roeger

Update Aachen Am Mittwochabend ist ein Lkw auf der A4 bei Aachen in Brand geraten. Dabei lief eine große Menge Diesel aus. Der Abschnitt ist noch bis 7 Uhr am Donnerstag gesperrt.

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend für den Brand eines Lkws auf die A4 ausrücken. Auf Höhe des Rastplatzes Toresberg, zwischen den Ausfahrten Aachen-Zentrum und Aachen-Kreuz, fing der mit Holz beladene Sattelauflieger Feuer.

Durch den Fahrzeugbrand liefen in diesem Bereich der Autobahn große Mengen an Diesel auf der Fahrbahn, weshalb auch das Umweltamt anrücken musste. Die A4 ist in diesem Bereich gesperrt, da die glatte Fahrbahn eine Gefahr für den Verkehr darstellt. Die Feuerwehr ist mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Eine Spezialfirma sei außerdem mit der Reinigung beauftragt worden. Rund 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Auch am Donnerstagmorgen wird die Stelle noch gereinigt. Die Sperrung soll bis 7 Uhr andauern. Es sei zu größeren Staus auf der A4 in Richtung Köln gekommen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

