Diesel auf der Fahrbahn : A4 gesperrt wegen LKW Brand

Aachen Am Mittwochabend ist ein LKW auf der A4 in Brand geraten. Dabei geriet eine große Menge Diesel auf die Fahrbahn.

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend für den Brand eines LKWs auf die A4 ausrücken. Auf Höhe des Rastplatzes Toresberg, zwischen den Ausfahrten Aachen-Zentrum und Aachen-Kreuz fing der Lastkraftwagen Feuer.

Durch den Fahrzeugbrand wurden in diesem Bereich der Autobahn große Mengen an Diesel auf der Fahrbahn verteilt, weshalb auch das Umweltamt anrücken musste. Die A4 ist in diesem Bereich gesperrt, da die glatte Fahrbahn eine Gefahr für den Verkehr darstellt. Wie lange die Sperrung andauert, ist derzeit noch unbekannt. Die Feuerwehr ist mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.