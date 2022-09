Diesel auf der Fahrbahn : A4 bei Aachen nach Lkw-Brand weiter gesperrt

Der brennende LKW sorgte für Rauchwolken über der A4. Foto: Ralf Roeger

Update Aachen Am Mittwochabend ist ein Lkw auf der A4 bei Aachen in Brand geraten. Dabei lief eine große Menge Diesel aus. Der Abschnitt war auch am Donnerstagmorgen noch gesperrt, es kommt zu langen Staus in Richtung Köln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend für den Brand eines Lkws auf die A4 ausrücken. Auf Höhe des Rastplatzes Toresberg, zwischen den Ausfahrten Aachen-Zentrum und Aachen-Kreuz, fing der mit Holz beladene Sattelauflieger Feuer.

Durch den Fahrzeugbrand liefen in diesem Bereich der Autobahn große Mengen an Diesel auf der Fahrbahn, weshalb auch das Umweltamt anrücken musste. Die A4 wurde in diesem Bereich gesperrt, da die glatte Fahrbahn eine Gefahr für den Verkehr darstellte. Eine Spezialfirma sei mit der Reinigung beauftragt worden. Rund 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Auch am Donnerstagmorgen wurde die Stelle noch gereinigt. Die Arbeiten seien aufwendiger als gedacht, erklärte ein Polizeisprecher. Daher ist die Sperrung, die ursprünglich gegen 7 Uhr aufgehoben werden sollte, weiter aktuell. Die Polizei geht nun von einer Freigabe um etwa 10 Uhr aus, dies sei aber noch nicht sicher. Der Verkehr staute sich am Donnerstagmorgen auf mehrere Kilometer Länge in Richtung Köln.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

(rep/pol)