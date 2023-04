Neue Baustellenführung : A4-Auffahrt bei Aachen eine Nacht länger gesperrt

Am Freitagmorgen um 5 Uhr soll die Nachtbaustelle abgeschlossen sein (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Update Aachen Die A4-Anschlusstelle Aachen-Zentrum in Richtung Köln ist eine Nacht länger als bislang angekündigt gesperrt und die A4 länger in dieser Zeit nur einspurig. Die Baustelle wird neu eingerichtet – obwohl sie vielleicht gar nicht weitergeführt wird.

Die Einrichtung der neuen Verkehrsführung zur Sanierung des Überholstreifens auf der A4 von Aachen-Laurensberg bis zum Autobahnkreuz Aachen dauert eine Nacht länger als bislang angekündigt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird am Mittwoch, Donnerstag und auch am Freitag (12., 13. und 14. April) die Anschlussstelle Aachen-Zentrum in Richtung Köln jeweils ab 19 gesperrt.

Die Sperrung soll bis 5 Uhr am nächsten Morgen andauern. Innerhalb dieser Zeit sei die A4 in diesem Streckenabschnitt zudem nur einspurig zu befahren. Übertags stünden immer zwei Fahrspuren zur Verfügung. Doch während der Einrichtung der neuen Baustellenverkehrsführung über Nacht sei der Platz in der Auf- und Abfahrt „unverzichtbar“ und eine Spur werde als Sicherheitsabstand zu den Bauarbeitern benötigt.

Die Überholspur ist der letzte noch nicht grundsanierte Fahrstreifen in diesem 3,5 Kilometer langen Abschnitt der A4 in Fahrtrichtung Köln. Da die A4 als Ausweichstrecke für eine drohende Vollsperrung der A544 dienen soll, könnte es sein, dass die neu positionierte Baustellensicherung wieder abgebaut wird, ohne gebraucht worden zu sein. Denn nächste Woche steht die nächste turnusmäßige Prüfung der maroden Haarbachtalbrücke an der A544 an.

Die Baufirma, die die A4-Fahrbahn saniert, beginnt deswegen nicht sofort nächste Woche mit dem neuen Bauabschnitt. Denn wenn die Fahrbahn der Überholspur einmal abgefräst ist, kann die A4 nicht mehr – wie geplant – kurzfristig als baustellenfreie Ausweichroute für eine gesperrte A544 dienen. Die Baustelle könnte dann erst nach der Fertigstellung einer neuen Fahrbahn abgebaut werden. Das würde Wochen dauern. Deswegen wird mit dem Beginn der Bauarbeiten nach Angaben der Autobahn GmbH gewartet, bis ein Prüfergebnis der Haarbachtalbrücke vorliegt.

