Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Notbetreuung : 90 Prozent der Kitas sind im Einsatz

Für den Normalbetrieb sind die Aachener Kitas seit Mitte März geschlossen. Ganz leer aber ist es in den meisten Einrichtungen nicht. Foto: Andreas Herrmann

Aachen In 90 Prozent der rund 140 Kindertagesstätten in Aachen wird derzeit gearbeitet – nicht im Normalbetrieb, sondern für die Corona-Notbetreuung. Manche der Einrichtungen versorgen in kleinen Gruppen bis zu 30 Kinder, manche auch nur ein einziges.