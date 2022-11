Polizei dankt : 82-Jähriger in Aachen wohlbehalten aufgefunden

Die Polizei Aachen hat die Suche erfolgreich abgeschlossen. Foto: ZVA/Thomas, Horst

Update Aachen Am Sonntagmorgen wurde ein 82-jähriger Mann aus einem Pflegeheim in Aachen-Eilendorf vermisst. Am frühen Nachmittag wurde er wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei Aachen gibt Entwarnung und bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung. Die Suche nach einem vermissten 82-Jährigen aus Aachen-Eilendorf war erfolgreich.

Der Senior hatte sich am Sonntagmorgen aus einem Pflegeheim in Eilendorf in unbekannte Richtung entfernt. Am frühen Nachmittag kam dann folgende Meldung von der Polizei: Die vermisste Person aus Aachen-Eilendorf, (...), konnte wohlbehalten in der Ortslage Brand angetroffen werden. Die Polizei Aachen bedankt sich für die Unterstützung durch die Bevölkerung.

(red/pol)