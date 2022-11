Polizei bittet um Hilfe : 82-Jähriger in Aachen vermisst

82-Jähriger in Aachen vermisst

Aachen Seit Sonntagmorgen wird ein 82-jähriger Mann aus einem Pflegeheim in Aachen-Eilendorf vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche.

Der Senior entfernte sich am Sonntagmorgen aus einem Pflegeheim in Eilendorf in unbekannte Richtung. Er ist ca. 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur sowie eine Glatze. Vermutlich ist er lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet, es besteht auch die Möglichkeit, dass er gänzlich unbekleidet ist.