Von einem Auto erfasst : 72-jährige Fußgängerin in Aachen schwer verletzt

Die Fußgängerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Boris Roessler

Aachen Am Mittwochnachmittag ist eine Fußgängerin auf der Wilhelmstraße in Aachen von einem Auto erfasst worden. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei Aachen berichtet, ist am Mittwoch eine Frau auf der Wilhelmstraße zwischen der Zollernstraße und der Lothringerstraße verunglückt. Sie wurde schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 13.30 Uhr plötzlich zwischen zwei geparkten Wagen auf die Straße getreten – direkt vor ein Auto, das in Richtung Kaiserplatz unterwegs war. Die Autofahrerin konnte trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen und erfasste die 72-jährige Fußgängerin.

Die Aachenerin kam mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 65-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

(red/pol)