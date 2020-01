Zu spät gesehen : 69-Jährige von Bus erfasst und schwer verletzt

Von einem Bus erfasst und schwer verletzt ist am frühen Donnerstagabend eine 69 Jahre alte Frau (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Aachen Eine 69 Jahre alte Fußgängerin ist am frühen Donnerstagabend an einer Haltestelle in Aachen von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. Sie schwebte zeitweise in Lebensgefahr, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlung habe die Frau auf der Fahrbahn vor der Haltebucht gestanden, als der Busfahrer am frühen Donnerstagabend an die Haltestelle heranfuhr. Der Fahrer habe die Frau zu spät gesehen.

Zwei Fahrgäste erlitten einen Schock. Die Polizei stellte den Bus sicher. Ein Sachverständiger werte die Spuren aus.

(dpa)