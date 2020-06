Kostenpflichtiger Inhalt: „Fridays for Future“ erinnert an Großdemo : Mit Fahrrädern auf den Spuren von 40.000 Demonstranten

Foto: Andreas Steindl 28 Bilder Radeln auf den Spuren der „Fridays“-Riesendemo

Aachen Rund 40.000 Menschen hatten sich bei der „Fridays for Future“-Demo am 21. Juni 2019 durch Aachen für Klimaschutz eingesetzt. Am Sonntag, ein Jahr später, waren rund 650 Radfahrer auf ihren Spuren unterwegs.