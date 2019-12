Polizei bittet um Hilfe : 58-Jähriger in Aachen vermisst

58-Jähriger in Aachen vermisst

Aachen Die Aachener Polizei bittet um Unterstützung: Seit Donnerstagmittag wird ein 58-jähriger Mann vermisst, der sich zuletzt in der Aachener Innenstadt aufgehalten hat.

Da der Mann bislang nicht gefunden werden konnte, bittet die Polizei nun um Unterstützung. Hinweise können an die Polizei in Aachen unter 0241/9577-31201 oder (außerhalb der Bürozeiten) an die Kriminalwache unter 0241/9577-34210 weitergeleitet werden.