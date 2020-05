Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Karnevalsprinz trotz Corona : Guido Bettenhausen will den Aachenern Freude bringen

Der designierte Aachener Karnevalsprinz, Guido Bettenhausen, hat sich ein stattliches Maskottchen für seine Session ausgesucht. Eisbär Oso soll für Nachhaltigkeit und Umweltschutz stehen und Prinz und Hofstaat durch die schwierige Corona-Session begleiten. Foto: Andreas Steindl

Aachen Auch in der kommenden Session wird es in Aachen einen Karnevalsprinzen samt Hofstaat geben. Am Freitag stellte der Aachener Karnevalsverein (AKV) Guido Bettenhausen als designierte Tollität vor. Doch wegen der Corona-Pandemie wird seine Session höchstwahrscheinlich anders ablaufen, als die Öcher Jecken es kennen.