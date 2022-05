SEK-Einsatz am Theaterplatz : 52-Jähriger stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Foto: MHA/Harald Krömer 12 Bilder Mann stößt von Baugerüst Drohungen aus

Update Aachen Ein Mann klettert am Aachener Theaterplatz auf ein Baugerüst, stößt wüste Drohungen aus und gibt an, eine Waffe bei sich zu haben. Schließlich stürzt er in die Tiefe und wird verletzt.