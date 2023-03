Warnstreik in Aachen : 5000 Menschen legen öffentlichen Dienst in weiten Teilen lahm

Gelbe Westen, Fahnen, selbstgebastelte Plakate: Der Katschhof in Aachen war am Montag mit mehr als 5000 Streikenden sehr gut gefüllt. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die Resonanz wird immer größer: Zum ersten Streiktag in dieser Woche kamen zahlreiche Verdi-Mitglieder aus der gesamten Region nach Aachen. Dienstag und Donnerstag geht es weiter.

Eine Woche vor der dritten Tarifverhandlungsrunde machen die Gewerkschaften noch einmal ernst – und mit ihnen mehr als 5000 Menschen am Montag in Aachen. „Das ist der Hammer!“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Mathias Dopatka völlig überwältigt von der Menschenmenge vor der Bühne auf dem Katschhof. „Zuletzt waren wir 3000, dann waren wir 3500 – jetzt sind mehr als 5000 hier. Das ist ein Bild für die Ewigkeit.“

Dieses beeindruckende Bild – mit zahlreichen Fahnen, gelben Westen, roten Trillerpfeifen und selbstgebastelten Plakaten – zeichnete sich am Montag nicht nur bei der Kundgebung auf dem Katschhof ab. Schon während des vorangegangenen Demonstrationszuges durch die Innenstadt gab es einen Moment, der erahnen ließ, welche Dimension die Streikbeteiligung erreicht hat:

Auf der Route vom Suermondtplatz (Start) zum Katschhof (Ziel) machten die Teilnehmenden einen Schlenker zum Städteregionshaus an der Zollernstraße, um auch dort die Mitarbeitenden einzuladen, sich dem Demozug anzuschließen. „Wir kämpfen auch für euch!“, betonte Mathias Dopatka bei einem kurzen Halt vor dem Verwaltungsgebäude der Städteregion Aachen. Als die Spitze des Protestzuges anschließend einmal das Eck Zollernstraße/Bachstraße/Warmweiherstraße passierte hatte, traf sie in der Zollernstraße auf weitere Teilnehmenden. Der Zug war so lang, dass er einmal um die Straßen rund um das Städteregionshaus ging.

Hand in Hand für bessere Bedingungen: Das selbstgebastelte Plakat „Kita come in and Burnout“ spricht für die prekäre Personalsituation in den Kindertagesstätten. Foto: MHA/Harald Krömer

Die Streikenden kamen nicht nur aus dem öffentlichen Dienst aus Aachen. Mitarbeitende der Kreissparkasse Heinsberg waren dem Verdi-Aufruf ebenso gefolgt wie jene aus dem Rhein-Maas Klinikum in Würselen oder der LVR-Klinik Düren. Schließlich hatten die Gewerkschaften Verdi und Komba für den Wochenstart sämtliche Kommunalverwaltungen mitsamt Eigenbetrieben, Schwimmbädern, Müllabfuhren sowie Sparkassen, Wasserverbänden und Verkehrsgesellschaften (u.a. Aseag, Rurtalbus) zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Neun Sparkassenfilialen in der Städteregion blieben laut Verdi-Gewerkschaftssekretär Dopatka am Montag geschlossen, darunter jene in Brand, Richterich, Alsdorf und Herzogenrath.

Ein weiterer Streik-Schwerpunkt lag erneut in den Kitas. Von den 56 Aachener Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft war an diesem Montag nur eine einzige normal geöffnet. Wie Björn Gürtler vom städtischen Presseamt auf Anfrage mitteilt, waren 34 Einrichtungen aufgrund des Warnstreiks ganz geschlossen, in 21 weiteren Kitas gab es lediglich einen eingeschränkten Betrieb. Eine Situation, die die betroffenen Eltern abermals an ihre Grenzen brachte.

Das betonte auch Annette Deckwart, kommissarische Vorsitzende des Jugendamtselternbeirates (JAEB) der Stadt Aachen, bei ihrer Ansprache auf der Katschhof-Bühne: „Wir wünschen uns für unsere Kinder und für euch, dass alle Erzieherinnen und Erzieher eine gute und faire Bezahlung erhalten. Noch mehr wünschen wir uns, dass niemand unter prekären Verhältnissen wie Personalmangel oder befristeten Verträgen arbeiten muss. Aber bitte nehmt uns mit ins Boot. Lasst uns Eltern nicht im Regen stehen.“ Daraufhin wandte sie ihre Forderungen – entsprechend dem offenen Brief, den der JAEB vergangene Woche an die Stadt Aachen gerichtet hat (wir berichteten) – an die Arbeitgeberseite und unterstrich den Wunsch nach einer Notbetreuung während der Streiktage.

Die Gewerkschaft Verdi hatte bei ihrem Streikaufruf explizit Eltern und Kinder zur Teilnahme eingeladen und für ein kleines Spiel- und Spaßprogramm mit Hüpfburg, Rutschbahn und Mini-Zirkus auf dem Katschhof gesorgt. Einige schlossen sich der Einladung an, starteten ihren kurzen Eltern-Kind-Demozug am Willy-Brandt-Platz und stießen an der Ecke Adalbertstraße/Peterstraße zum großen Protestzug dazu – und erhielten Vorrang.

Info Weitere Streiks am Dienstag und Donnerstag Für Dienstag, 21. März, hat der Komba-Ortsverband Aachen ebenfalls zum Streik in den städtischen Kitas sowie unter den Beschäftigten der Abfallentsorgung aufgerufen. Die Mülltonnen werden in Aachen also erneut nicht geleert. Auch die Aseag, die Bundesagentur für Arbeit Aachen, das Jobcenter, das Rhein-Maas-Klinikum sowie die Sparkasse Aachen sind am Dienstag vom Streik (Gewerkschaft Verdi) betroffen. Am Donnerstag, 23. März, sollen laut Komba erneut alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Aachen sowie der städtischen Eigenbetriebe ihre Arbeit niederlegen. Am frühen Morgen wollen etwa 1000 Streikende von Aachen nach Gelsenkirchen zur zentralen Komba-Kundgebung aufbrechen.

Mehrere Hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Aachen sind außerdem dem Warnstreikaufruf der Komba-Gewerkschaft gefolgt. „Durch die hohe Teilnehmerzahl ist es gelungen, mehrere Bereiche bei der Stadtverwaltung Aachen zum Erliegen zu bringen. Viele Kitas, der Aachener Stadtbetrieb und das Service-Center Call Aachen waren heute geschlossen“, zog Andreas Fischer, Komba-Streikleiter, ein Fazit.

Die Komba-Gewerkschaft hatte sich solidarisch mit Verdi gezeigt, um nach eigenen Angaben die gemeinsame Streikwirkung in Aachen zu erhöhen und vor allem die Betroffenen in den jeweiligen Teams nicht auseinanderzureißen.

Augenscheinlich nimmt der Verdi-Demozug kein Ende: Mehr als 5000 Menschen ziehen am Montag durch die Innenstadt. Foto: MHA/Harald Krömer

Die Musik hielt die Laune trotz ein paar Regentropfen hoch, die Stimmung war sehr gut, resümierte auch Mathias Dopatka nach der Veranstaltung. Am Ende waren sich alle Rednerinnen und Redner – unter ihnen auch SPD-Bundestagsabgeordnete Ye-One Rhie – einig, dass sich die Arbeitsbedingungen ändern müssen. Und dass das letzte Angebot der Arbeitgeberseite „vorsichtig formuliert, etwas bescheiden“ sei...