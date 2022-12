Glasfaserausbau Aachen : 5000 Haushalte rund um Lousberg und Stadtgarten erhalten schnelles Internet

Bauleiter Daniel Fichte (von links), Michael Gayer (Technischer Leiter), Andreas Schneider (Geschäftsführer NetAachen) und Tim Rothenbücher (Stadt Aachen) treiben den Glasfaserausbau in Aachen voran. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Im Frühjahr 2023 rollen die Bagger an und buddeln Gehwege auf: Zwei Aachener Stadtgebiete werden ans Glasfasernetz angeschlossen. Eigentümer können profitieren und einen kostenlosen Hausanschluss erhalten.

Schnelles Internet ist in zahlreichen Bereichen privat wie beruflich nicht mehr wegzudenken. Spätestens seit der Coronavirus -Pandemie weiß jeder, der im heimischen Büro arbeiten wollte, eine stabile und zuverlässige Internetleitung zu schätzen.

NetAachen treibt als regionaler Telekommunikationsdienstleister den flächendeckenden Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in Aachen voran. So sollen ab Frühjahr 2023 auf dem Stadtgebiet rund um Lousberg und Stadtgarten 5000 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden.