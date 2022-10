Schwerpunktaktion der Polizei : 454 kontrollierte Fahrzeuge und zehn positive Drogentests

Aachen Die Polizei Aachen hat am Montag umfangreiche Kontrollaktionen in Aachen und Herzogenrath durchgeführt. Es ging dabei besonders um Drogen im Straßenverkehr.

Wie Stefanie Kutsch, Pressesprecherin der Aachener Polizei, erklärt, waren mehrere Dutzend Beamten am Montag zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr an drei Schwerpunkten unterwegs. Auch die Bundespolizei und der Zoll waren an dem Einsatz beteiligt. Die größte Kontrollaktion wurde auf der Krefelder Straße in Aachen auf Höhe des Tivoli und der Eissporthalle durchgeführt. Auch auf der Eupener Straße am Grenzübergang bei Aachen sowie auf der Roermonder Straße, Ecke Bahnstraße, in Herzogenrath-Kohlscheid fanden Kontrollen statt.