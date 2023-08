Überfall in der Aachener City : 37-Jähriger nach nächtlichem Raub geschnappt

Unmittelbar nach einem Raubüberfall in der Aachener Innenstadt konnte die Polizei in der Nacht auf Dienstag einen der beteiligten Täter fassen. Nach seinem Komplizen wird gefahndet. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Aachen Kurz nach einem Raubüberfall in der Aachener Innenstadt konnte die Polizei in der Nacht auf Dienstag einen der mutmaßlichen Täter festnehmen.

Eine 57-jährige Frau ist in der Nacht auf Dienstag auf dem Holzgraben in Aachen von zwei Männern überfallen worden. Kurz nach der Tat konnte ein 37-Jähriger ohne festen Wohnsitz in der Adalbertstraße gefasst werden.

Gegen 1.40 Uhr war die 57-Jährige vom Elisenbrunnen in Richtung eines Schnellrestaurants unterwegs, als der Mann ihr die Handtasche entriss und gemeinsam mit seinem Komplizen flüchtete. Am Kugelbrunnen fiel das Duo einer Streifenwagenbesatzung auf. Dort konnten die Beamten den 37-jährigen gebürtigen Würselener festnehmen und die Handtasche sicherstellen.

Die Ermittler prüfen nun, ob die Täter auch für einen Raubüberfall verantwortlich sein könnten, der sich am vergangenen Freitag gegen 10.45 Uhr in der Borngasse in Aachen ereignet hatte. Dort hatten zwei bislang unbekannte Männer versucht, einer 81-Jährigen eine Halskette zu entreißen. Dabei war die Seniorin gestürzt und hatte leichte Verletzungen erlitten. Die Täter flüchteten in Richtung Kapuzinerkarree.