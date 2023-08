Rückmeldungen liegen vor : So viele Aachener wollen beim Bürgerrat mitmachen

So viele Aachener wollen beim Bürgerrat mitmachen

Aachen Wer will sich im neuen Aachener Bürgerrat engagieren? Die Stadt hat 3500 Menschen angefragt. Jetzt liegen die Rückmeldungen vor.

Noch steht die Zusammensetzung des neuen Bürgerrats nicht, die Stadt Aachen in dieser aber einen großen Schritt gekommen. Wie das Presseamt mitteilt, haben sich 367 Aachenerinnen und Aachener grundsätzlich bereit erklärt, sich in dem neuen Gremium zu engagieren.

Im Juli hatte die Stadt 3500 ausgeloste Einwohner angeschrieben und gefragt, ob sie an den Beratungen zum Thema „Wie kann Aachens Innenstadt wieder ein attraktives Einkaufsziel werden?“ teilnehmen wollen. 10,5 Prozent stimmten zu. Eine Quote, mit der Albert Halfmann aus dem Fachbereich „Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung“ nach eigenen Angaben sehr zufrieden ist. Demnach haben sich aus allen Sozialräumen, Alters- und Bildungsstrukturen ausreichend Personen zurückgemeldet. Einer repräsentativen Annäherung an die Stadtgesellschaft der 56 Mitglieder des neuen Bürgerrats stehe damit nichts im Wege.