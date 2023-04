Stadt Aachen und Regionetz antworten (Teil 1) : 3500 Baustellen auf Aachens Straßen pro Jahr – muss das wirklich sein?

Man wird schnell fündig, wenn man in Aachen eine Straßenbaustelle wie diese an der Jakobstraße sucht. Derzeit sind es rund 380. Foto: MHA/Harald Krömer

Interaktiv Aachen Baustellen in Aachen – so weit das Auge reicht. Aktuell sind es rund 380 im Stadtgebiet, jährlich rund 3500. Wa­rum sind es so viele? Wer hat das im Blick, besser: unter Kontrolle? Und was ist, wenn künftig auch noch die A544 vollgesperrt wird? Viele Fragen unserer Redaktion, hier die Antworten von Stadt Aachen und Regionetz.

Kein Thema ist in Aachen mit größeren Emotionen besetzt. Keins wird heftiger kommentiert. Und zu keinem gibt es so viele Meinungen, so viel Kritik, Ja, Vorwürfe und Verbesserungsvorschläge. Ganz Aachen steht im Stau, so scheint es, und stöhnt und schimpft.

Rund 380 Straßenbaustellen gibt es im Moment, pro Jahr kommt man in Aachen auf rund 3500. Die Hauptverursacher von Baustellen auf Aachens Straßen sind, was naheliegt, die Stadt Aachen selbst und die Regionetz, die Wasser, Wärme, Gas und Strom unter die Erde bringt und für die Instandsetzung des vielfach maroden Netzes zuständig ist.

Ein reichhaltiger Fragenkatalog unserer Redaktion wird von der Stadt Aachen – hier hat Harald Beckers vom Fachbereich Kommunikation die Antworten zusammengestellt – und von der Regionetz – hier war Pressesprecherin Vanessa Grein federführend tätig – ausführlich beantwortet. Unser Redakteur Bernd Büttgens hat den Fragen-Antwort-Katalog aufbereitet.

In Teil 1 der zweiteiligen Berichterstattung geht es um die Menge der Baustellen, deren Planbarkeit und um den Sonderfall Vollsperrung A544.

Welche Baustellen haben im Moment in der Stadt die größten Auswirkungen auf den Straßenverkehr?

„Zurzeit verursacht der Neubau der Brücke Turmstraße die größten Auswirkungen im Verkehrsgeschehen“, sagt Harald Beckers zu einer lange geplanten und laufenden Baumaßnahme, von der die Stadt sagt, dass die Verkehrsführung gut funktioniert. Größte Aufmerksamkeit erfährt derzeit die drohende Vollsperrung der A544. Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen sagte zuletzt, dass die Verkehrsverwaltung derzeit ihr ganzes Augenmerk auf dieses Thema richtet.

Doch auch das Tagesgeschäft geht mit Wucht weiter. Grundsätzlich gelte, sagt Beckers: Jede ungeplante Notmaßnahme erschwere die Situation und habe eine immense Bedeutung für die Koordinationsarbeit in Sachen Baustellen. Die noch in dieser Woche laufende Vollsperrung der Stolberger Straße zwischen Joseph-von-Görres-Straße und Eifelstraße, die durch einen Wasserrohrbruch und eine damit zusammenhängende Beschädigung der Gasleitung und Unterspülungen nötig ist, hat beispielsweise massive Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen rundherum, seit Wochen. „Solche Ereignisse kommen plötzlich dazu und kollidieren ohne vorherige Koordination mit begonnenen oder geplanten Bauarbeiten“, so Beckers.

Bahnübergänge, die saniert werden, sorgen auch immer wieder für Vollsperrungen von Straßen. Zwei Beispiele: die derzeitige Vollsperrung der Straße Auf der Hüls und demnächst die Arbeiten am Bahnübergang Jülicher Straße/Alt-Haarener-Straße.

Hinzu kommen Sanierungsarbeiten, die von der Autobahn GmbH oder vom Landesbetrieb Straßen NRW veranlasst werden. Das aktuelle Beispiel sei hier die Krefelder Straße zwischen Prager Ring und dem Autobahnanschluss Aachen-Zentrum, sagt der städtische Sprecher. Bei solchen Maßnahmen werde die Stadtverwaltung angehört, Planung und Anordnung erfolgten jedoch bei anderen Dienststellen. Nur die verkehrlichen Anordnungen für die Umleitungen auf den stadteigenen Straßen werden bei der Stadt erstellt und angeordnet. Beckers: „Die Straßenverkehrsbehörde und die Stadt haben hier nur einen geringen Einfluss.“

Lassen sich geplante oder aktuell schon laufende Baumaßnahmen mit Rücksicht auf den Straßenverkehr verschieben, wenn nicht geplante Notfall-Baustellen eingerichtet werden müssen?

„Im Einzelfall ist das möglich, aber die hohe Zahl an Schäden macht deutlich, wie wichtig die Erneuerung und der Ausbau einer zukunftsfähigen und sicheren Infrastruktur ist“, sagt Vanessa Grein von der Regionetz. Eine Verschiebung sei immer dann möglich, wenn die Bauarbeiten zwar geplant sind, aber noch nicht begonnen haben. Grein: „Das wird bei plötzlich auftretenden Notmaßnahmen durchaus praktiziert.“ Der Baubeginn wird dann ein wenig verschoben.

Nur selten könne so verfahren werden, wenn die Bauarbeiten an einer Stelle bereits begonnen haben. In der Regel können einmal begonnene Bauarbeiten nicht mehr unterbrochen werden, erläutern die Sprecher. Der Aufwand, eine Baustelle zurückzubauen (zum Beispiel Abbau von Sperrgittern, Aufhebung ausgewiesener Umleitungen) wäre organisatorisch und auch finanziell so groß, dass die Verantwortlichen in der Regel darauf verzichten und nach anderen Lösungen suchen.

Eine Besonderheit unterstreicht Beckers: „Hinzu kommt, dass die Stadt gesetzlich verpflichtet ist, bestimmten Projekten grundsätzlich einen Vorrang vor allem anderen zu geben. Dazu gehören alle Arbeiten, die zum Beispiel mit dem Ausbau der Telekommunikation, also Telefonie und Internet, zu tun haben. Kündigt also ein Netzbetreiber wie Telekom, Vodafone oder NetAachen den Ausbau des Glasfasernetzes an, bleibt der Stadt nach eigenen Angaben nichts anderes, als diesen Wunsch zu erfüllen.

Ebenfalls stößt die Stadt (hier die Straßenverkehrsbehörde) an die Grenzen der Koordinierung von Baustellen, wenn andere Straßenbaulastträger wie Bund, Land oder Städteregion durch eigene Arbeiten einen großen Einfluss auf das Verkehrsgeschehen auf den Straßen der Stadt Aachen nehmen. Beckers: „Was von anderen Dienststellen veranlasst wird, wirkt sich meist auf das gesamte Verkehrsnetz der Stadt Aachen aus, ohne dass die Stadt maßgeblich nachsteuern kann.“

Wir beobachten, dass aktuell an vielen Baustellen nicht gearbeitet wird. Welchen Einfluss nimmt die Verwaltung auf die zügige und fristgerechte Abwicklung von Baustellen?

„Die angeordneten Baustellen werden im Rahmen der personellen Möglichkeiten kontrolliert“, erklärt Harald Beckers. Wenn auf Baustellen länger gearbeitet werden müsse als ursprünglich geplant, überprüfe die Straßenverkehrsbehörde sehr genau, wie lange die Arbeiten noch verlängert werden müssen oder können.

Info Die unterschiedlichen Baustellen-Typen Die Regionetz unterscheidet nach Notfallmaßnahmen, einfachen Maßnahmen wie Hausanschlüssen und sogenannten „Einspartenmaßnahmen“ (z. B. nur Strom) sowie komplexen Querverbundmaßnahmen bis hin zu kompletten Erneuerungen, bei denen auch der Straßenbau beteiligt ist. Zudem unterscheidet die Regionetz nach Umfang, Dauer, Grad der Beeinträchtigung und Dringlichkeit. Die Stadt differenziert zwischen Baustellen im Hochbau, im Tief- und Straßenbau und solchen, die durch politische Entscheidungen entstanden sind und sich alle auf das Geschehen im öffentlichen Straßenraum auswirken. Im Hochbau liegt die Zuständigkeit in der Regel beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung (FB 32) und bei den Bezirksämtern. Hierbei geht es hauptsächlich um Errichtung und Sanierung von Gebäuden oder um Container, Gerüste, Bauzäune, Lagerflächen für Baumaterial, die auf Gehwegen, Plätzen, Parkplätzen oder auch auf Fahrbahnen aufgestellt werden und damit das Verkehrsgeschehen beeinflussen. Beim Tief- und Straßenbau ist in der Regel der Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur (FB 61) zuständig. Bei sehr vielen Projekten geht es um die Verlegung und Sanierung von Leitungen für Strom, Gas, Wasser, Telefon, Internet, Glasfaser, Fernwärme, Kanäle und Hausanschlüsse. Wichtig sind aber auch Straßenneubauten, um neue Wohn- und Gewerbegebiete zu erschließen, und die Neu- und Umgestaltung von Straßenräumen. Gehen Baumaßnahmen auf politische Beschlüsse zurück, ist ebenfalls der FB 61 gefragt: etwa bei Fahrradstraßen, Radvorrangrouten, Radschutzstreifen, Protected Bike Lanes, Premiumfußwegen, Real-Labore am Theaterplatz und Templergraben, Tempo-30-Zonen, neue Fahrradbügel, Velo-City-Stationen oder der Einbau von Verkehrsinseln oder Neubau von Bushaltestellen.

Keinen Hehl macht der Sprecher daraus: „Die Verwaltung stößt aber auch hier an natürliche Grenzen. Lieferengpässe bei Material, ausfallendes Personal oder auch witterungsbedingte Baustellenpausen stellen immer wieder Grenzen dar, die nur sehr eingeschränkt beeinflusst werden können.“

Und jetzt kommt, wenn alles nach Plan läuft, ab Anfang 2024, vielleicht aber auch schon früher, die Sperrung der A544: Die Prognosen weisen auf zusätzlichen, extrem verdichteten Verkehr hin. Welche Baumaßnahmen müssen noch vor Einrichtung absolviert werden, damit die Umleitungen für die A544 umgesetzt werden können?

„Der Landesbetrieb Straßen NRW und die Autobahn GmbH sind aktuell mit Erneuerungsmaßnahmen auf der A4 und der A44 sowie auf der B57 (Krefelder Straße) beschäftigt“, heißt es in der Antwort der Stadt. Auf dem Außenring sind zusätzlich weitere Arbeiten im Bereich des Madrider Rings geplant, mit denen die Fahrbahnoberfläche instandgesetzt werden soll, bevor die Haarbachtalbrücke der A544 abgerissen und erneuert wird.

Die Stadt hat geplant, in diesem Jahr ebenfalls die Fahrbahnoberfläche der Jülicher Straße im Abschnitt Hansemannplatz/Blücherplatz zu erneuern, „so dass auch diese Achse während der Brückenerneuerung ohne Einschränkungen zur Verfügung steht“.

Welche zusätzlichen großen Bauprojekte (jenseits der A544) stehen 2024 und 2025 in Aachen an?

Für die Regionetz sagt Sprecherin Vanessa Grein hierzu: „Insgesamt sind im Aachener Stadtgebiet für diese beiden Jahre rund 50 größere Baumaßnahmen geplant. Hierzu sind wir derzeit in intensiver Abstimmung mit der Stadt Aachen über die möglichen gegenseitigen Beeinträchtigungen im Verkehrsgeschehen.“ Hinzu kommen mögliche Maßnahmen, um den Ausbau der Fernwärme in Aachen voranzutreiben, „ein Ziel, das sich Stadt Aachen, Stawag und Regionetz gemeinsam gesetzt haben, um zu einem effektiven Klimaschutz beizutragen“.

Vonseiten der Stadt sind zu nennen: der Ausbau der Radvorrangrouten im Rahmen des Radentscheids, die Erneuerung der Salierallee und der Lütticher Straße (zweiter Bauabschnitt) sowie diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen. Dazu gehören Sanierungen der Fahrbahndecken, zum Beispiel an der Aachener Straße.

Hinzu kommen nach Angaben von Sprecher Harald Beckers „Hochbaumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Straßenraum sowie mögliche Notmaßnahmen – die der Natur nach nicht geplant werden und unterschiedliche Ausmaße annehmen können“.

Müssen große Bauprojekte wegen der A544-Vollsperrung verschoben werden?

„Für die Regionetz ist noch nicht abschließend geklärt, welche bislang geplanten Projekte verschoben werden müssen“, heißt es in der Antwort an die Redaktion. Und die Stadt bewertet „immer wieder von Neuem, welche Maßnahmen umgesetzt werden können und welche nicht“. Sie orientiert sich dabei nach eigenen Angaben an ihren Vorplanungen und beobachtet mit Hilfe ihres Verkehrsmodells dauerhaft, wie sich die Verkehrsströme verändern, wenn zusätzliche Bauarbeiten dazu kommen. Beckers sagt: „Generell ist die Baustellenkoordination der Stadt Aachen dafür sensibilisiert, dass alle kommenden Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Vollsperrung der A544 betrachtet werden müssen. Das Ziel ist immer, das Verkehrsgeschehen so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.“