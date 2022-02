Verfolgung über die Autobahn : 32-Jähriger ist berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Die Flucht eines 32-jährigen Autofahrers vor der Polizei ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nur kurzzeitig von Erfolg gekrönt. (Symbolfoto) Foto: Colourbox

Aachen/Roetgen Ein 32-Jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nur kurzzeitig über seine erfolgreiche Flucht vor der Polizei freuen können. Denn dann hatten die Beamten seine Adresse ermittelt und standen bei ihm vor der Tür.

Auf Anhaltezeichen der Beamten reagierte der Autofahrer nicht, gab weiter Gas und fuhr teils in Schlangenlinien über die B258 in Richtung Autobahnauffahrt Lichtenbusch davon. Im Verlauf seiner Fahrt missachtete er auch mehrere rote Ampeln und gefährdete an der Kreuzung Monschauer Straße/Raafstraße ein anderes Fahrzeug.