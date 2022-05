Polizei sucht Zeugen : 29-jähriger Niederländer in Aachen mit Messer angegriffen

Aachen Bereits am Montagmittag kam es auf der Mauerstraße in Aachen zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ein 29-Jähriger wurde schwer verletzt. Passanten alarmierten Rettungskräfte.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist es am vergangenen Montag gegen 14 Uhr vor dem Hostel in der Mauerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Einer der beiden zückte ein Messer. Ein 29-jähriger Niederländer wurde durch den Angriff schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.