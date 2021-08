Für Erst- und Zweitklässler : 280 mobile Luftfilter zum Schulanfang

Über den Einsatz mobiler Luftfiltergeräte war in Aachen über Monate diskutiert worden. Nun stellen Politik und Verwaltung die Weichen für den Einsatz solcher Geräte. Foto: dpa/Henning Otte

Aachen Politik und Verwaltung in Aachen haben ein Konzept zur nachhaltigen Luftreinigung in Aachener Grundschulen auf den Weg gebracht. Kurzfristig sollen mobile Luftfilter für die ersten Klassen der Grundschulen angeschafft werden.

Nun soll alles ganz schnell gehen: Bis zum Schulanfang in gut zwei Wochen sollen rund 280 mobile Luftfiltergeräte für Mehrzweck- und Unterrichtsräume an Aachener Schulen zur Verfügung stehen. Nach und nach sollen dann alle Unterrichtsräume mit stationären raumlufttechnischen Anlagen ausgestattet. werden. Wie das städtische Presseamt am Montag mitteilte, haben sich Politik und Verwaltung darauf geeinigt.