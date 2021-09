Von Auto erfasst : 27-jährige Radfahrerin bei Unfall am Seilgraben verletzt

27-jährige Radfahrerin bei Unfall am Seilgraben verletzt

Aachen Ein Auto kollidiert mit einer Radfahrerin am Seilgraben in Aachen. Der Pkw-Fahrer wollte hinter der Ecke Neupforte ins Parkhaus fahren und übersah die 27-Jährige.

Es war wohl eine Situation, wie sie in Aachen zwsichen Radfahrern und Autofahrern fast täglich vorkommt. Doch diesmal ging der Vorfall nicht glimpflich aus. Um 18.10 Uhr am Samstagabend erreichte die Polizei die Meldung zu dem Unfall. Das Auto – zum Fahrer gab es auch am Sonntag keine genauen Angaben – wollte hinter der Ecke Seilgraben/Neupforte ins Parkhaus einfahren und übersah die Radfahrerin, die paralell auf dem Radstreifen unterwegs war. Es kam zur Kollision, die 27-Jährige stürzte, wurde verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.