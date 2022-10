Kundgebung am Elisenbrunnen : 250 Menschen demonstrieren für die Freiheit im Iran

„Nein zur Islamischen Republik“: Mehr als 250 Teilnehmende demonstrierten am Samstag am Elisenbrunnen gegen das iranische Regime. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Protest und Solidarität: Am Elisenbrunnen haben am Samstag Dutzende an einer Kundgebung teilgenommen. Veranstalter planen wöchentliche Wiederholung.

Friedlich, aber lautstark: Erneut fand in der Aachener Innenstadt eine Demonstration zur Unterstützung der Proteste im Iran statt. Diesmal kamen am Samstagnachmittag mehr als 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Elisenbrunnen zusammen.

Die Kundgebung, die auf persisch und auf deutsch gehalten wurde, wird wohl nicht die letzte ihrer Art gewesen sein. Ehsan Molaei, Initiator der Demo, die unter dem Motto „The Time has come“ – die Zeit ist gekommen – stattgefunden hatte, kündigte auf Nachfrage an, von nun an jeden Samstag am Elisenbrunnen demonstrieren zu wollen: „Bis zur Freiheit“, so der gebürtige Iraner, der 2016 selbst als Flüchtling nach Aachen kam.

„Am Samstag waren viele Iraner, aber auch sehr viele deutsche Freunde und Bürgerinnen und Bürger aus Aachen da“, sagt der Initiator zufrieden. „Obwohl wir die Kundgebung erst kurzfristig angekündigt haben, war sie gut besucht.“

Er sowie die Mitdemonstrantinnen und Mitdemonstranten fordern Sanktionen gegen den Iran und ein Einreiseverbot in die EU für die Anhänger des iranischen Regimes. „Die iranischen Botschaften in der EU sollten alle geschlossen werden. Das sind nicht unsere Vertreter“, erklärt Molaei. Außerdem appellierte der Initiator, sich über die sozialen Medien solidarisch mit den Menschen im Iran zu zeigen.

Seit Wochen halten die Proteste im Iran an. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei. Amini war am 13. September wegen des Vorwurfs festgenommen worden, das islamische Kopftuch nicht den strikten Vorschriften entsprechend getragen zu haben.

Seitdem gehen nicht nur im Iran zahlreiche Menschen auf die Straße. Weltweit finden Solidaritätskundgebungen und -demonstrationen statt. Vor einer Woche kamen in Aachen rund 150 Demonstranten auf dem Markt zusammen.

(hei)