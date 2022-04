Öcher Bend : 24 Fahrgäste stecken über eine Stunde auf Kettenkarussell fest

Die Feuerwehr rettete die Fahrgäste mit mehreren Drehleitern von dem Kettenkarussell. Foto: ch

Update Aachen Der Alptraum vieler ist am Mittwochabend für 24 Besucher des Öcher Bends Realität geworden: In rund 20 Metern Höhe mussten sie über eine Stunde lang in einem Kettenkarussell ausharren, bis sie von der Feuerwehr gerettet wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dramatische Szenen auf dem Öcher Bend: Erste Meldungen von der Fehlfunktion an einem Fahrgeschäft erreichten die Polizei in Aachen kurz nach 21 Uhr. Ein Kettenkarussell war in rund 20 Metern Höhe stehengeblieben. Die Ursache dafür ist bislang unbekannt. Insgesamt zwölf Gondeln mit jeweils zwei Sitzplätzen fasst das Fahrgeschäft. 24 Personen mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Eine logistische Herausforderung.

Die Einsatzkräfte waren laut einer Augenzeugin mit zwei Drehleitern vor Ort. Damit stiegen sie zu den Gondeln des Kettenkarussells auf und retteten die Personen aus ihrer hilflosen Situation. Kurz nach 22 Uhr hatten die letzten Fahrgäste wieder festen Boden unter den Füßen. Sie alle mussten rund eine Stunde in der Kälte und luftigen Höhe ausharren. Unten wurden sie mit Decken in Empfang genommen.

Der Platz rund um das Kettenkarussell wurde für die Rettungsaktion abgesperrt und leerte sich auch recht schnell. Foto: ch

Der Bend war ab der „Geisterstadt“ bis zum Kinder-Auto-Scooter abgesperrt. Bis auf wenige Schaulustige leerte sich der Platz rund um das Kettenkarussell sehr schnell. Der Betrieb auf dem Rest der Kirmes lief weiter. Nach Angaben der Polizei lief der Einsatz in Bezug auf Schaulustige reibungslos ab.

Videos in dem Sozialen Netzwerk „Instagram“ zeigen das Kettenkarussell auf dem Öcher Bend zu Beginn des Vorfalls. Die Sonne war noch nicht vollständig untergegangen und ein Mann versuchte mit Sicherung zu den Fahrgästen nach oben zu klettern.

(red/pol)