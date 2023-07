Kultevent in Aachen : 2000 Leute rennen 5555 Meter um den Lousberg

Aachen Zum 34. Mal ist in Aachen der Lousberglauf über die Bühne gegangen. Auch diesmal sind viele bunt kostümierte Athleten mit dabei.

An diesem Mittwochabend geht der Aachener Lousberglauf in die 34. Runde. Die zweite Ausgabe nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause zieht auch dieses Jahr wieder jede Menge Sportbegeisterte an die Startlinie an der Rütscher Straße in Aachen. Genauer gesagt zu den „Türmen“, den Studentenwohnheimen am Fuß des Lousbergs, wo der Lousberglauf als studentische Initiative einst begann.