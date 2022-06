„Scharfe Gewalt“ : 20-jähriger am Elisenbrunnen lebensgefährlich verletzt

20-jähriger am Elisenbrunnen lebensgefährlich verletzt

Die Polizei sicherte die Spuren am mutmaßlichen Tatort am Elisenbrunnen. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Ein 20-jähriger Mann ist am Samstagmorgen durch „scharfe Gewalt“ am Elisenbrunnen lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts mitteilt, sei am Samstagmorgen ein 20-jähriger Mann am Elisenbrunnen in Aachen durch „scharfe Gewalt“ lebensgefährlich verletzt worden.